台幣強升見28字頭 王鴻薇批賴清德：十講就不敢講經濟

新台幣今見28.8字頭，強升近2角，國民黨立法院黨團書記長王鴻薇批評，賴總統「十講」整天失言，但面對台幣強升，重挫產業，就是不敢講「關稅」、「匯率」等經濟議題，尤其昨天揭曉越南談判結果，令人怵目驚心，若下周台灣沒喬好，恐又是經濟慘案，誰還管賴總統的長毛象？賴總統的口中的「雜質」只會愈來愈多。

王鴻薇指出，新台幣今天以29元開盤後，不到半小時，再度升到28.8字頭，可以想見即將重創出口商，以國內產業來看，包括電子零組件產業、汽車零組件都將受重挫，甚至失業潮來襲。

王鴻薇感嘆，令人心寒的是下周三台美關稅即將公布，但賴總統還在「長毛象」、「雜質」整天失言，就是不敢講「關稅」、「匯率」，團結十講不敢講經濟，奉勸賴清德「少說話，多做事」，連發一萬給國人都吝嗇，真的沒有苦民所苦。

王鴻薇分析，據統計，新台幣匯率今年上半年，累計升值了2.879元，漲幅近10%，而進入下半年，光是7月份的頭2個交易日，就已經升值8.83角，升幅亞洲最第一。

王鴻薇提到，經濟部已經點名9大產業類別，都是台灣以出口導向的中小企業，就有4.6萬家，多數業者都以美元報價，廠商除要面臨關稅、匯損，恐怕還有資產減損風險，目前相關專家也都警告，新台幣還有可能再一波升值。廠商面臨關稅及匯率夾擊，怎不見賴總統「講一講」？

王鴻薇表示，越南昨天出爐的結果令人怵目驚心，越南以零關稅向美國大開市場，只換來美國對越南製造商品20%關稅，已有投資越南資金想撤出的風聲，若台灣下周關稅沒喬好，恐又是經濟慘案，誰還管賴總統的長毛象，當民不聊生、經濟重創，「不同意」賴總統的「雜質」只會愈來愈多。