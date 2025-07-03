賴清德拋軍人搭機升等 游淑慧問：那警消弟兄呢？

賴清德總統1日表示，將研擬未來國籍航空公司，若登機後發現商務艙有空位，應提供軍人自動升等服務。國民黨北市議員游淑慧問，「那警消弟兄呢？軍警消都是拿命在保家衛國。」

游淑慧再問，就算總統開口，能有多少軍人享受到？航空公司會不會寧可限時優惠賣或哩程兌換掉商務艙，也不願提供免費升等。「對軍人來說，這種樂透般的福利重要嗎？」

游說，所以當總統提到「有空位國軍自動升等商務艙」，不知道他心裡在想什麼或怎麼想的？要照顧的軍人的福利，也不是給這種 「水中月的商務升等福利」。

6家國籍航空宣布7月起，國際航線同步推出「軍人優先登機服務」，此一政策公布後，賴清德總統又於1日表示將研擬未來國籍航空公司，若登機後發現商務艙有空位，應提供軍人自動升等服務。游淑慧今天在臉書說，「有空位國軍自動升等商務艙」，那警消弟兄呢？

游說，軍人會不會上戰場呢？只要執政者盡力避戰，講避戰視為己責，那麼國軍弟兄就能備而不戰。但警察和消防弟兄卻是無時無刻都可能面臨危機和救援，難以避免和選擇。

游也提到，以前打過八二三的行政院前院長郝柏村曾說過，身為國軍，報效國家、保家衛國是他們的使命，但他們也是最不希望打仗的人。所以，執政者的使命，還是要努力讓國家和平穩定、家園平安，這才能國軍和國軍家屬安心，而不是想半天，結果「以總統之尊，拋出這種商務升等的水中月假福利。」