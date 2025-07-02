冷眼集／每講必出錯 賴累了嗎

賴總統在「團結國家十講」中拋出軍人搭乘國際線班機，假如商務艙有空位，應該自動升等的禮遇。消息一出，又再炸鍋。賴總統十講已完成四講，但每講必有爭議，是賴總統「累了嗎」，還是另有所圖？不免引人質疑。

針對賴的軍人升等說，多數網友質疑賴總統禮遇軍人是慷別人之慨。也有網友質疑在實務上，若有航空公司ＶＩＰ、或同時有官、士、兵，究竟該先升等誰？對許多網友而言，這是「瞎爆」的主意。

事實上，軍人搭乘民航機優先登機或升等，在美國行之多年，航空公司在行有餘力或主管裁量下提供禮遇，表達對軍人為國犧牲奉獻的尊敬，其實更是展現了在美國的社會文化中，基於愛國主義對軍人地位的肯定，是文化底蘊累積的結果。

不過，同樣的措施搬到台灣，卻成了政府「由上而下」的政策；此外，也沒人深究軍人更常使用到的離島航線能提供甚麼方便，或更務實地從搭乘高鐵、鐵路做起，才不會口惠實不至。

更諷刺的是，民進黨過去動輒譏諷軍人是「米蟲」；去年軍中爆出志願役人數創新低，國防部不得不研議提高官兵待遇，方案送進行政院大半年卻都沒消沒息，直到在野黨提案修法，主張強制調整待遇後，府院才終於點頭同意調整待遇，加薪過程不乾不脆。甚至在野版加薪法案三讀過關，總統府都已公布生效，行政院仍揚言提出救濟。

如今，賴總統「跳躍式」主張軍人搭機升等，對照綠營面對軍人待遇的態度，可謂「前倨後恭」。軍人受寵若驚之餘，恐怕要問：哪一個才是真的？也難怪賴總統宣稱的團結十講，如今被譏為分裂十講。