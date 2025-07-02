消息人士：藍多次向AIT表達支持國防

賴清德總統在團結國家第四講直指在野刪凍國防預算，影響實際作業與國際視聽。在野黨批他造謠、抹黑，據了解，藍營高層已多次向美方表達支持國防的立場，且今年國防預算刪減後仍是歷年最高，美方充分知悉；倒是美方多次提醒民進黨政府、關切台灣未來能源穩定的狀況，尤其強調核能選項。

消息人士指出，美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言上任後，多次與藍營領袖包括國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜等人交換意見，但從未質疑在野黨不重視國防。韓國瑜提及，比起其他領域，朝野對國防預算有相當共識，今年刪減幅度比往年還低。

谷立言則說自己曉得，也會向華府強調此點，這些資訊都是公開數字。但他提醒韓，有些駐台外媒有不同想法，認為預算被砍很多。

國民黨主席朱立倫昨批評，賴清德帶頭造謠。民眾黨主席黃國昌也說，賴總統為攫取自身利益，以抹黑造謠方式談國防預算。朱立倫強調，今年度國防特別預算，加起來很可能讓國防預算超過ＧＤＰ的百分之三，甚至高於百分之三點五，國民黨都願意支持。但現在把國土安全與社會韌性的一千五百億元預算，放在經濟貿易振興方案，這是牛頭不對馬嘴，在野不能盲目接受。

黃國昌表示，除海鯤號尚未完成海測，其餘國防項目已全數解凍，國防部長顧立雄同意的事情，變成賴總統拿來斷章取義、抹黑攻擊在野黨的工具，「把自己搞得ＬＯＷ到跟綠營側翼一樣」。

國民黨國際部主任黃介正指出，立法院不是行政院的橡皮圖章，從國防預算的凍刪紀錄來看，自民進黨二○一六年執政以來，今年是刪減額度最少的一次，照此邏輯，去年民進黨占國會多數時，也不重視國防？

美更關心台灣能源狀況

藍營高層已多次向美方表達支持國防的立場，且今年國防預算刪減後仍是歷年最高，美方充分知悉；倒是美方多次提醒民進黨政府、關切台灣未來能源穩定的狀況，尤其強調核能選項。