賴清德團結十講又惹議 藍白批：綠委反對幫軍人加薪

賴清德總統「團結國家十講」前晚發表第四講，對於提升軍人地位提出搭機若有空位，應自動升等商務艙的禮遇，再度引發爭議，國民黨及民眾黨立委都指出，在野推動軍人加薪才是有感措施，民進黨立委卻全投反對票，賴總統不要只喊口號。

新北市長侯友宜昨表示，希望賴清德宣講要根據事實說，減少不必要的爭議，團結十講不要變成「分裂十講」。

國民黨立委馬文君表示，支持任何提高軍人福利及地位的想法，但若商務艙只有一個空位卻有兩位軍人，誰升等，按照軍階嗎？但與其講這些福利，其實大家真正擔心是加薪會不會被翻盤。

國民黨立委徐巧芯也說，升等增額費用由誰出，「若是賴總統請客，但航空公司埋單」，執行難度就很高。

中廣前董事長趙少康批，立法院藍白要給國軍加薪，民進黨全部投票反對，這怎麼叫支持軍人？對退役者又講人家是米蟲、砍人家退休俸；搭飛機升等為商務艙，「軍人真的稀罕你這些？」

空軍前副司令張延廷也說，「升到商務艙，把家人丟到後面坐經濟艙嗎？」軍人不會這樣，不要口惠實不至；但軍人常搭高鐵，可以高鐵升等到商務艙。

民眾黨立委林憶君表示，在野黨才是真正體恤國軍待遇，志願役勤務加給提升至三萬元，才是讓軍人有感的福利改革。

賴總統前天強調，全民應該當國軍的後盾，並稱政府不斷提升軍人待遇及福利，今年七月起，國籍航空公司的國際航班可享有優先登機服務；他會要求交通部長陳世凱去接洽，登機後如果商務艙有空位，應該更進一步提供軍人自動升等的禮遇。

賴總統一席話，不但航空公司傻眼，外界也質疑，升等成本由國家補貼或公司埋單？更有網友質疑太天真，「升等錢賴清德出嗎？」不少網友也質疑，升等成本由國家補貼或公司股東埋單？自家ＶＩＰ貴賓跟軍人誰該優先升等？若官、士、兵同時搭機，誰先升等？

國防部方面則表示，會與交通部保持協調聯繫。交通部回應，會繼續和各航空公司積極溝通協調。

華航表示，目前研議中；星宇航空無回應。不過依照航空公司目前實務操作，軍職身份想要空位升等，恐怕為數甚低。

現行旅客搭機想要坐到商務艙，最穩當的作法是真金白銀買張商務艙機票，但因價格不菲，不少旅客會選擇採用里程升等。

臉書旅遊粉專「蓋瑞哥 機票獵人」指出，優先登機影響不大，但自動升等，恐怕在實務操作上會有困難，因為商務艙的空位有限，未來若是升等，難道也要視軍階而定？當機上同時有航空公司自家會員和軍人的話，誰的升等順序比較前面呢？