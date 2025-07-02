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賴總統籲挺國防預算…國民黨：藍委推國軍加薪 民進黨全部反對

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨質疑，民進黨推動國軍加薪，民進黨全票反對；國民黨提普發現金，賴清德笑問「一萬塊能用多久？」民進黨的實際作為，完全是說一套、做一套，欺騙人民感情。圖／取自國民黨臉書
國民黨質疑，民進黨推動國軍加薪，民進黨全票反對；國民黨提普發現金，賴清德笑問「一萬塊能用多久？」民進黨的實際作為，完全是說一套、做一套，欺騙人民感情。圖／取自國民黨臉書

賴清德總統在團結國家第四講談國防，呼籲朝野全力支持國防預算國民黨質疑，國民黨推動國軍加薪，民進黨全票反對；國民黨提普發現金，賴清德笑問「1萬塊能用多久？」民進黨的實際作為，完全是說一套、做一套，欺騙人民感情。

國民黨指出，在野成功推動「軍人待遇條例」修正案三讀通過，讓志願役加給提升至3萬元，真正照顧保家衛國的國軍；結果民進黨竟全黨反對，這就是賴清德口中對國軍的尊重？面對國民黨主張普發現金，賴清德竟冷嘲「1萬塊能用多久？」還說若不補助台電1千億元就得漲價，難道人民不願吞下電價漲幅，就是不愛國、不團結？

國民黨質疑，當賴總統面對國民黨提出的普發1萬元現金，賴清德總統說「人民不需要」，所以反對。按照賴清德的邏輯，民進黨在國會反對國民黨提出的「軍人加薪」法案，難道也是認為軍人不需要加薪？台電連年虧損，是民進黨錯誤能源政策造成的惡果，現在卻拿這筆虧損情緒勒索全民，把人民當成代罪羔羊。

賴總統指，今年國防預算被凍結、刪除是歷史上最高。國民黨澄清，今年度國防預算高達4712億元，創歷史新高，僅刪減1.06%，比起過去平均幅度大幅降低；賴總統還說「前總統蔡英文上任後逐年提高國防預算，展現強國防、挺國軍的意願」，但實際上蔡英文任內，國防預算占比卻幾度創下新低。

國民黨批評，賴清德的第4講，就是試圖讓大家為他的施政失敗埋單。說要強化國防，卻縱容黨內花納稅錢大搞惡罷，將辛苦為民爭取建設的立委，一個個當成「雜質」除掉。

國民黨 國防預算 賴清德

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