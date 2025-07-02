賴總統指示軍人搭機空位升等 實務操作恐為數甚低

總統賴清德日前表示，請交通部持續接洽，若商務艙有空位，應為軍人自動升等。交通部昨也回應，會繼續和各航空公司積極溝通協調，希望提供更多禮遇措施。不過政府這項禮遇軍職的想法，依照航空公司目前實務操作，軍職身份想要空位升等，恐怕為數甚低。

現行旅客搭機想要坐到商務艙，最穩當的做法就是真金白銀買張商務艙機票，但因價格不菲，所以不少旅客會選擇採用里程升等，在出發前就能確認自己也是搭到商務艙座位。若要空位升等，國際間不同航空公司各有不同規則。

以美籍航空公司的國內線來說，一般通則是若商務艙座位在航班出發前未能售出，出發前數小時會開始安排旅客升等作業，但順位會依照會員級別，再來則是員工，接著是特殊身份例如軍職等，超賣經濟艙座位時，也會有乘客幸運升等。正因為如此，美籍航空公司的國內線商務艙經常都是全滿的狀態，不會出現空位。

而國籍航空目前的升等規範也是類似，若有旅客是該航空公司級別高的會員，可優先享受升等禮遇，若是航空聯盟內級別高的旅客，也有機會享受此尊榮，接著順位也是員工，搭機時可空位升等。但這些狀況都是在報到櫃檯時就開始作業，報到櫃檯可透過系統辨識旅客身分，給旅客一張商務艙的登機證，並非等到登機門前才作業。

可現行軍職身份搭國籍航空國際線可優先登機的做法，是到登機門前才透過廣播享受優先登機禮遇，報到櫃檯地勤並不清楚旅客是否為軍職。若未來要讓軍人搭機時可享空位升等，對航空公司操作面來說，至少得先掌握其軍職身份才方便安排座位，若得等到登機門前才能進行空位升等，該名軍職旅客就算幸運坐到商務艙座位，若備餐不足，也有可能僅能享受到經濟艙餐點。

哩程部落客虎咪指出，美籍航空公司一直都有將軍人放在升等的名單序位中，樂見政府拋出此想法，禮遇保家衛國的軍人，只是商業經營的航空公司，還是得優先照顧會員與員工，也希望未來國籍航空在操作軍人空位升等時，不必等到經濟艙超賣才安排升等，而是商務艙真的有空位就提供升等。