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總統推軍人優先登機！若有空位「自動升等商務艙」 華航回應了

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總統推軍人優先登機！若有空位「自動升等商務艙」 華航回應了

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
總統賴清德喊話，航空公司若商務艙有空位，應為軍人自動升等。華航（2610）2日表示，目前內部已經積極研議當中。華航。聯合報系資料照
總統賴清德喊話，航空公司若商務艙有空位，應為軍人自動升等。華航（2610）2日表示，目前內部已經積極研議當中。華航。聯合報系資料照

總統賴清德喊話，航空公司若商務艙有空位，應為軍人自動升等。華航（2610）2日表示，目前內部已經積極研議當中。

6家國籍航空宣布從7月起，只要憑軍人身分證國際航線同步推出「軍人優先登機服務」；7月1日總統賴清德又於1日發話，表示將研擬未來國籍航空公司，若登機後發現商務艙有空位，應提供軍人自動升等服務。華航2日表示，相關細節內部已積極研議當中。

今天傳出這個消息後，網路全炸鍋成為今天最熱門的議題。公司治理專家認為，國內的華航、長榮航（2618）及星宇航空（2646）都是上市公司，不是台鐵、中油、台電純官方；企業支持國家政策，必須共同肩負政策推動，更必須為所有股東負責，所有股東拿出辛苦血汗錢投資，還是希望有合理的報酬，如何在響應政策又不侵害股東權益，創造政策及股東雙贏將是航空公司最高難度的一件事。

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