總統提普發現金萬元「買菜就用掉」 徐巧芯：什麼山珍海味？

總統賴清德昨在「團結國家十講」第四講，提到國民黨主張普發現金一萬元，他問現場聽眾，如果每人發1萬元，要花2300億元，補貼台電一千億，避免電價漲價，大家要選哪一個？他還附和台下女性聽眾說「買菜就用掉了！」國民黨立委徐巧芯酸，一天三餐買到1萬元，是吃什麼山珍海味？

徐巧芯今出席趙少康記者會指出，賴清德總統造謠說，台電會虧損是因為疫情，不對，是因為俄烏戰爭的爆發，天然氣價格飆漲，台灣多數使用天然氣，因為他們要搞非核家園，所以才讓台電大幅度的虧損。在野黨早就提醒了，如果有國家有戰爭情況，天然氣價格會有浮動風險，台灣必須考量進來。

徐巧芯說，政府說台電要撥補1000億元，否則要漲電價。但過去已經撥補3000億，仍漲了三次的電價。賴總統在會場當中問了一個問題非常尷尬，底下沒有人回答「你們想要普發現金，1萬塊錢，還是你們要投入1000億給台電？」底下的人幾乎是鴉雀無聲，他問了好多次才有人回答他。

徐巧芯表示，媒體人黃揚明已提供數據試算，一個4口之家，若普發現金可以領到4萬元，未來電價漲幅如與過去4月相同，每天增加4.4元，4萬元除以4.4元，總共是9090天，可以多支付24年，所以到底該怎麼怎麼選擇，民眾不是笨蛋，他們會算數學。

徐巧芯說，賴總統竟然說1萬元很快就花完了，台下一位民眾說「對，買菜就花完了，」賴總統竟然附和，或許她沒有太多買菜經驗，但她清楚知道，去一次菜市場買個菜回家煮飯，一天三餐，沒辦法買到1萬元吧？是吃什麼樣的山珍海味？