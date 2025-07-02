趙少康喊話綠官員和黑熊 「兒子都該回來跟台灣共存亡」

賴清德總統昨天發表團結國家第四講「國防」。空軍前副司令張延廷指出，以色列部會首長子女都在前線作戰，賴總統兒子卻在國外；中廣前董事長趙少康表示，部會首長子女都該回台灣跟台灣共存亡，不要人在台灣搞台獨，子女在海外求安逸。

趙少康今舉行記者會點評賴總統第四講，邀請國防學者專家包括帥化民、張競及張延廷。

張延廷指出，以色列面對巴勒斯坦、黎巴嫩真主黨、葉門的胡塞組織、民主青年運動，還有伊朗實施轟炸等，情況緊張。他們的12個部會首長，有11位子女都在前線擔任作戰執行任務，只有1位因孩子尚未成年，但賴清總統的子女都跑到國外。

張延廷說，全世界都認為台灣很緊張，他認為還有很多可以能做的，可以好好為國軍建軍備戰，結果賴政府只做皮相的表面工作，「少說大話，多做實事才是正辦」。

帥化民也說，現在國軍加薪，一個士兵可以加到比中將的退休俸還高，沒有兵，頭痛醫頭；但今天打仗靠的是軍校的學生，軍中的骨幹是他們，「台灣這些奮勇的青鳥、黑熊，你們怎麼不去考？」軍隊裡面沒有骨幹，仗怎麼打？

趙少康表示，現在全世界都說台灣很緊張，所以漢光演習要延長到史上最長，他要在此呼籲賴清德與聯電創辦人曹興誠，民進黨部會首長的兒子統統回台灣，跟台灣共存亡，死守台灣，打到最後一兵一卒，不要人在台灣搞台獨，孩子在海外求安逸，「都回來，黑熊這些人的他們的子女統統不要跑掉。」