軍事專家駁斥演講 趙少康：為何反對國軍加薪？

「民進黨反對給國軍加薪，怎算支持國軍？」資深媒體人趙少康2日召開記者會，邀請帥化民、張競與張延廷3位陸海空軍事專家評析賴總統的演講；趙少康說，幫國軍加薪的法案是藍白提的，民進黨為何反對？還不敢覆議。帥化民強調，賴想要推潛艦國造，但潛艦面對無人機恐無招架之力，張競則說，賴總統未感謝海巡官兵不應該。

國防預算要花在刀口

針對1日晚間的演講，趙少康首先表示，賴清德在演講中再次提到古寧頭與823砲戰，但那都是民進黨長期所批鬥的兩蔣的功勞；賴還說要支持國軍加薪，但軍人加薪的法案是藍白提的，民進黨還不敢覆議；賴還說要讓軍人坐商務艙，但平常商務艙就已經很難訂，「還不如把你的空軍一號拿出來給阿兵哥坐。」

前陸軍中將帥化民也說，美國講的話與過去20年一樣，都要求台灣自我武裝，但美國給的武器卻因為俄烏與以哈衝突大延遲，美國飛彈已經少到在盤點庫存，而我國自製的潛艦還要不時上來充電，而如今，無人機技術相當發達下，海鯤號卻一直躲在水裡。他強調，支持增加國防預算，但應該加在刀口上。

青鳥何不考軍校？

「賴總統強調灰色侵擾，卻沒有感謝海巡官兵！」中華戰略學會資深研究員張競指出，除了國軍以外的執法人員總是在與中國灰色侵擾的第一線奮鬥，但總統在1日的演講都沒有提到。另外，賴清德說美國有《外國軍事融資法》300億美元的額度，可跟美國要免費軍援，但美國法律規定對外舉債融資要編入預算，所以這300億很少用。

張競又指出，美國給台灣的軍備差到有官員專門寫報告書揭露，包括發霉的子彈、過時的機槍，進水的防彈板等，賴總統卻對此存有期待，實在是搞不清楚狀況；帥化民也說，兩岸應該從經濟、政治、軍事與心理等面向進行互動，如今賴總統想要強化軍事，但今年陸軍官校僅有11人報考，「為何想要保家衛國的青鳥們不來報考？」

【更多精采內容，詳見 】