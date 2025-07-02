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朱立倫：支持國防預算 但跟關稅貿易振興方案牛頭不對馬嘴

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影

賴清德總統昨在「團結十講」第四講中談國防，提到立法院凍刪國防預算，向國際社會發送台灣沒有自我防衛決心的錯誤訊息。國民黨主席朱立倫今強調，必要的國防預算強化，即使加起來超過GDP的3%，甚至3.5%，一定全力支持，但不能盲目接受把國防預算放在關稅貿易振興方案。

朱立倫今在中常會指出，強大的國防是全民所重視，國民黨從過去到現在最重視國家安全與國防，國防預算的支持更是他們的決心，他多次表達「雙Ｄ戰略」，要有「國防、對話」，降低兩岸衝突風險，確保全民安全。

對於強化國防，朱立倫說，今年度所需的國防特別預算，尤其針對重大軍事採購，加強國土防禦與社會安全韌性所需的預算，一定全力支持，三項加起來很可能讓國防預算超過GDP的3%以上，甚至高於3.5%，國民黨都願意支持。

朱立倫說，現在立法院審查的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，把國土安全與社會韌性的1500億元預算，放在有關經濟貿易振興方案，這是牛頭不對馬嘴，完全與事實不符。因此，國民黨才會主張這1500億元要納入國防特別預算中。國民黨絕對支持國家安全，但不能盲目接受把國防預算放在經濟振興方案，這是他們很清楚的立場。

朱立倫表示，朝野最重視國防安全，立法院外交國防委員會成員的立場都一致，今年度國防預算4760億元創新高，刪減幅度更是歷史最低，僅1%，且刪減時也取得民進黨立委同意，對於不應該或有浪費的預算予以刪除，這些都是事實。

朱立倫說，很遺憾，賴清德作為三軍統帥，昨天竟帶頭造謠，說出在野預算亂砍，稱在野不同意在特別預算中放入國土與社會安全韌性預算，這些完全不是事實。所謂團結國家十講，不但是「亂台十講」、亂講，也是「造謠十講」，目的是為搞惡罷十講、鬥爭十講。

朱立倫質疑，賴總統的的惡罷、鬥爭，怎麼可能團結台灣，就是要分裂、鬥爭、惡罷，一個為了惡霸、鬥爭、分裂而不斷造謠的總統，只會亂台、亂講，這是台灣之大不幸。

朱立倫說，有人說賴總統每一講就顯露出他的爭議，不管對國家定位、歷史看法、憲法認知，以及每一項憲法解釋，都是基於台獨建國、創立台灣民族、制定台灣新憲，這才是台獨工作者真實的心聲；但台灣因為賴清德的意識形態造成對立、分裂、鬥爭，讓社會更亂，這也是台灣大不幸。

國民黨 國防預算 朱立倫

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