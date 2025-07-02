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賴盼強化國防、撥補台電 藍委：未具善意

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】針對總統賴清德在演講說批評在野黨濫刪預算，並希望撥補台電、而非普發現金，藍委許宇甄表示，賴的演講名為談國防，實則開場仍是在談大罷免，還在指責立法院；藍委徐巧芯也澄清，賴在演講說的無人機園區預算早已解凍，海鯤號預算並未凍刪，除了海測後才動支的後續艦以外，其他都已解凍。

總統賴清德1日晚間發表「團結國家十講」的第4講「國防」時感嘆，先前立法院凍刪國防預算，向國際社會發送錯誤訊號，另外也指出疫情期間能源價格大漲，因此政府才撥補台電，但（藍營主張的）普發現金效果有限，盼民眾能一起支持國軍與撥補台電。

團結演講乃撕裂社會？

對此，國民黨立委許宇甄發聲明回應說，賴清德宣稱，軍費將占GDP比重達3%，軍費支出從6068億元拉高至8040億元。多支出的2千億元要從何而來？教育、醫療、農業、社會福利、基礎建設是否都將因此減少經費？民進黨、賴清德想要加強軍備預算，就應該交代清楚要砍掉哪些預算？要犧牲哪些國人的福利來交換？

許宇甄批評，賴清德一面聲稱要守護民主、捍衛國家，另一面卻動用國家機器推動大規模罷免，肆意攻擊異己，製造對立。他口口聲聲說要備戰，但真正的戰場卻是內部的政治清算；他聲稱要團結國家，但實際行動卻是在撕裂社會。他不是一位「和平的守護者」，而是「危機的製造者」。

國防預算史上最高

國民黨團也發聲明回應說，114年國防預算刪除84億元史上最高，但賴清德没有說的是：中央政府國防總預算編列高達4760億元，也是史上最高，此外，陸軍向美方採購攻擊式無人機，被抓到多編近56億元預算，執政黨召委王定宇在委員會表決時還主動支持在野黨團提案刪除45億元，賴清德為何不責怪？

「凍結10億元後續造艦預算，是國防部長顧立雄自己親口承諾的，」國民黨立委徐巧芯也發聲明指出，海鯤號預算沒有刪除也沒有凍結，除了顧立雄承諾海測後才動支的後續艦並未送進委員會外，其餘已全數解凍，無人機園區預算也已於6月25日就解凍了。

1萬元可繳數十年電費

另外，黨團指出，強化國安韌性的1500億元的採購清單，行政院、國防部至今未向立法院及國人說明，要國會如何通過預算？黨團強調，賴清德說，台電在疫情期間因為能源價格高漲而虧損，但台電數據顯示，2020、2021年，分別盈餘200多億元，到了2023年，俄烏開戰，核電陸續停機，綠能佔比增加，才大虧千億元以上。

但從2023年至今，政府每年增資撥補台電1000到2000億元，近三年還是漲了四次電價，根本怎麼補都不夠。

徐巧芯進一步說，如果普發一萬元，以上次家用電價的漲幅來看，可以用數十年，當然普發現金比較划算。

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台電 國防預算 賴清德

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