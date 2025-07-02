賴清德十講批凍國防預算 藍營反擊中央總預算創新高

賴清德總統團結十講昨第四講談國防，批評立法院凍結、刪除國防預算史上最高，還詢問要普發1萬元還是撥補台電千億元。花蓮藍營今天說，事實是中央總預算是史上最高的2兆9000億元，這點必須要澄清。

國民黨花蓮縣議會黨團今天主攻食安議題，批評民進黨開放含瘦肉精的美國萊豬、解禁日本福島核災食品，日前又爆出三批澳洲豬含萊克多巴胺，民進黨政府不但不公布流向，還強辯「沒人因此中毒」，堅持維持每批僅2到10%的抽驗比例。

黨團發言人吳建志說，當年民進黨高舉「健康不能妥協」的大旗動員人民上街頭，如今卻不願意公布萊豬流向，暴露出民進黨早就將人民的健康拿去交換政治利益、當成國際談判的籌碼。縣議會黨團要求公布所有含萊劑產品的進口批號與流向，並要產地標示與逐批檢驗。

媒體詢問有關賴總統昨天團結十講批評藍白凍刪國防預算，吳建志說，數據顯示相較以往是更高的預算，立院黨團總召傅崐萁也有說，不夠可以再增加，中央有史上最高的2兆9千多億預算，應該把事實作澄清。

他表示，台電一再虧損，累計虧損3000多億，是無底洞，國民黨主張的普發1萬元是還稅於民，把超徵的5000多億元還給民眾，與台電毫無關係。

藍營昨天在花蓮北、南舉辦兩場大型反罷免團結大會，卻不開放媒體採訪，引發批評。吳建志說，昨天活動屬於內部團結活動，原則上收到通知再簽到入內，並未對外開放，至於黨主席朱立倫還是有供媒體聯訪，未來大型活動正在規畫，會提前通知，避免造成媒體誤會。