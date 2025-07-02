批賴總統造謠 徐巧芯：王定宇也支持刪獵鴞專案45.7億
賴清德總統「第四講」談國防，直指在野黨刪凍國防預算史上最高。國民黨立委徐巧芯一一還原，反批賴總統通篇亂講、故意造謠。其中，獵鴞專案刪45.7億元占委員會刪減總額的97%，最後一票還是由民進黨召委王定宇投下贊成票，賴總統卻因政治因素硬要扣在藍白身上。
徐巧芯今出席中廣前董事長趙少康點評賴總統「第四講國防」記者會。她指出，賴清德昨天上演「造謠十講」，賴政府編列史上最高國防預算，刪減數額卻是史上最低。賴總統稱無人機園區被凍結50%，但嘉義的無人機園區預算在6月25日就已解凍，三軍統帥卻不知道已經全數解凍，7月1日還在講這題。
其次，徐巧芯說，所有國防預算，除了國防部部長顧立雄承諾，海測後才動支的後續艦並未送進委員會，其餘已全數解凍，賴清德在散播假消息。
徐巧芯指出，國防外交委員會這次刪除46.8億元預算，其中占比最高的45.7億元減列，占總減列額97％，是因獵鴞專案美方報價有誤，民進黨召委的王定宇也認為要顧及財政紀律，投下關鍵的贊成票決議減列，非常清楚，賴總統怎麼會不知道，卻因為政治因素硬要扣在藍白身上。
徐巧芯表示，海鯤號預算立法院一毛都沒刪凍，只有一個獲得三黨同意的主決議，海鯤號海測就可以動支。後續艦預算也是顧立雄承諾「原型艦海測成功後才動支」，海測還沒成功，軍方也尚未提出解凍；且立法院僅凍結後續艦五成預算，仍有一半預算，軍方與台船已與簽約兩艘後續艦，完全沒延遲任何國艦國造的期程。
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