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賴總統第四講「萬元買菜」再成亮點 凌濤欲冠名贊助第五講

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
賴清德總統「團結十講」在昨天第四講中，賴總統提及在野主張普發現金時問到，「一萬元能用多久」，有出席者回應「我買菜就沒了」。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統「團結十講」在昨天第四講中，賴總統提及在野主張普發現金時問到，「一萬元能用多久」，有出席者回應「我買菜就沒了」。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統「團結十講」衍生爭議多，昨天第四講中，賴總統提及在野主張普發現金時問到，「一萬元能用多久」，有出席者回應「我買菜就沒了」。國政基金會副執行長凌濤今表示，「一萬元買菜錢不夠說」，至今是他認為最精彩的，至少超越長毛象，他希望冠名贊助第五講。

凌濤說在臉書貼文指，賴總統問演講對象，「你應該不需要這一萬塊？」現場一陣安靜，因為那是大家的納稅錢，還錢於民，為何不要？就連社經地位較高的獅子會成員都面面相覷。

凌濤說，賴總統質疑一萬塊錢不知道可以用多久？台下僅有一名女性大聲附和「買菜就用掉！」賴總統還搭腔，請問妳是餐餐買什麼帝王蟹、A5和牛？出門市場買菜，帶一萬元怎麼會不夠？一萬元可以買兩週的菜，甚至超過。

凌濤說，台電過去撥補四千億，還是一直漲電價，所以應該把錢發給全民，讓大家自己繳電費。然後國防法案藍白堅持軍人加薪，結果綠委阻擋，賴總統說軍人需要的是商務艙？照顧平日生活品質，便當不給，硬要給愛馬仕名牌包，道理何在？

凌濤說，賴總統過去要照服員做功德，現在要國航做功德，要人民捐給台電一萬，綠營人士出來洗地說賴總統十講是「除魅」，「各位國人，你不從就是雜質、就是鬼魅」。無論何者，賴總統要「打掉雜質」、「去除鬼魅」，國人都要小心了！

凌濤 軍人

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