賴清德第4講國防 沈政男：講一堆就4字「美國觀點」

賴清德總統「團結國家十講」第4講「國防」指中國軍費逐年攀升，在野卻刪凍國防預算。醫師、時事評論家沈政男認為，講一堆就4字「美國觀點」，稱中國軍費成長不因台灣是誰執政改變，是因為就沒把台灣看在眼裡，是要跟美國對抗。

沈政男指出，賴總統的第4講是「國防」，前面一大段是重複先前所講的古寧頭與八二三炮戰的家族故事，最後面則是批評在野黨刪減國防預算，給國際不好印象。這些論點，大家都已知道，沒什麼新意。

賴清德在演說中也提到，日本在6月20日公布的中國大陸航空母艦山東號與遼寧號突破第二島鏈，開到第三島鏈的航程圖，同時也痛批中國企圖改變「以規則為基礎的國際秩序」、在西太平洋擴張稱霸的野心等，就是4個字「美國觀點」。

沈政男說，賴清德對這套美國觀點可以照單全收，因為蔡英文移交給賴就是這一套說法，但台灣人民未必完全買單。而賴在演講裡得意的說把國防預算提高到3%，問題是川普要的是10%，難道大罷免得逞以後，執政黨就要編10%的國防預算嗎？

他進一步表示，賴敢編10%國防預算就直說，但怎麼不說，因為這樣一來，其他預算能剩多少；最好笑的是，賴提到對岸軍事預算逐年增加，不會因為台灣是哪個政黨執政而改變，是因為人家就沒有把台灣看在眼裡，中國是要跟美國對抗。