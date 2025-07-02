幕後／國防預算歷年最高 藍高層多次向谷立言說明美方充分知悉

賴清德總統在昨天演說直指在野刪凍國防預算，影響實際作業與國際視聽，也讓外界誤解台灣沒有保護國家的決心。不過，據了解，藍營高層已多次向美方表達支持國防的立場，且今年國防預算即使刪減後仍是歷年最高，美方充分知悉，反倒是美方多次提醒民進黨政府、關切台灣未來能源穩定的狀況，尤其強調核能選項。

消息人士指出，美國在台協會（AIT）處長谷立言上任後，多次與藍營領袖包括國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜等人交換意見，但從未質疑在野黨不重視國防。韓國瑜提及，比起其他領域，朝野對國防預算有相當共識，今年刪減幅度比往年還低。

谷立言則說自己曉得，也會向華府強調此點，這些資訊都是公開數字。但他提醒韓，有些駐台外媒有不同想法，受到朝野爭議的既定印象，認為預算被砍很多。

國民黨國際部主任黃介正指出，民進黨2016年執政以來，長時期在國會占多數，從國防預算的凍刪紀錄來看，如果說有刪減國防預算就是不重視國防，2016年以來，今年是刪最少的一次，照此邏輯，去年民進黨占立法院多數時，也不重視國防？

黃介正表示，數字擺在那裡，每年都有刪減國防預算，但立法院不是行政院的橡皮圖章，這是民主的原則，台灣的國防一直都在往前走，相較於過去民進黨在立院多數的刪減額度，這次反而是國民黨占立院多數時刪減最少的一次。

黃介正說，依目前台海情勢，國際社會普遍希望台灣增加國防預算，所以只要聽到刪、凍，會比以往更敏感，民進黨政府也不吝於利用外國現在的擔憂情緒，讓外界誤解國民黨不支持國防，這與事實不符。

黃介正強調，國民黨已明確向國際友人表達，支持增列國防預算，並有兩個檢驗標準。第一是威脅愈大，預算就要愈高；第二，增加國防預算不以數字為主，而是戰力為主。這也是國民黨為何透過軍人福利相關法案的改革，除了支持往不對稱能力建軍的方向，也希望增加召募率跟留營率，「買武器或只看冰冷的數字，不能必然的增強作戰能力」。

黨內人士表示，美方對國民黨的國防立場相當清楚明白，在下個預算會期前，也會有很多向外界說明國民黨增列國防預算相關主張的機會。倒是美方曾多次建議、規勸民進黨政府，要審慎處理核電問題，但賴政府5月17日仍關閉最後一座核電廠，是否會影響到美方對能源安全與缺電問題上有不同看法，由民進黨自己去體會。