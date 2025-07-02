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指賴清德拿國防預算造謠 藍黨團：十講就是為罷免添柴火

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
賴清德總統昨天再批在野黨刪凍國防預算，國民黨立委王育敏批評，賴總統又在亂講，國防預算除海鯤號待海測後解凍外，其他早已解凍，而刪減比例也是歷年相對低。圖／國民黨立法院黨團提供
賴清德總統昨天再批在野黨刪凍國防預算，國民黨立委王育敏批評，賴總統又在亂講，國防預算除海鯤號待海測後解凍外，其他早已解凍，而刪減比例也是歷年相對低。圖／國民黨立法院黨團提供

賴清德總統昨天再批在野黨刪凍國防預算，國民黨立委王育敏批評，賴總統又在亂講，國防預算除海鯤號待海測後解凍外，其他早已解凍，而刪減比例也是歷年相對低；賴總統對於在野推國軍加薪案怎不提？再次證明所謂「團結國家十講」根本是為大罷免添柴火，故意去攻擊在野黨。

賴總統昨天的「團結國家十講」第四講「國防」演說，除批評中國大陸有併吞台灣野心外，也指在野黨刪凍國防預算，讓國際懷疑台灣自我防衛的決心。國民黨團今開「聲援彭振聲！停止司法追殺！迫害！」記者會，並於會後聯訪時回應。

王育敏批評，賴總統昨天第四講又在亂講，完全跟不上立法院最新進度，國防委員會預算除了一比有關海鯤號潛艦的10億預算外，都已經解凍了。其實在審查預算時，國防部長顧立雄就同意等整個海測完成後予以解凍，所以根本沒有所謂國防預算大幅凍結的情況。

王育敏指出，回顧歷年刪減比例，都在1.3%至1.4%，沒有所謂史上最高，這證明賴總統還在說謊，其實朝野立委對於國防預算一定都支持，但也會有刪減，不可能讓國防部濫用預算，合理監督當然有必要，要讓錢花在刀口上，這歷年來審查都是如此，賴總統怎麼還會公然造謠？

王育敏表示，真要相比，在野黨其實非常支持國軍，像國軍加薪案就是在野黨合力通過，讓軍人可以加薪3萬，但賴總統隻字未提；試問賴總統，怎麼不去譴責民進黨立委在審查時都反對國軍加薪案？所以這再次證明賴總統所謂「團結國家十講」根本是為大罷免添柴火，忽略對在野黨有利的訊息，然後去攻擊在野黨，如此作法真的有失總統高度，已經失格。

另外，有關賴總統預告，將於九三軍人節當天將推動現役軍人到賣場購物享受打折優惠，以及搭機若有商務艙空位應自動升等。王育敏批評，艙位升等情況很不一定，此舉根本口惠而實不至，也不知道到底多少航空公司會配合；九三軍人節優惠也只有一天，對筆國民黨提出直接加薪，是每個月加薪，才是更實惠的方案。

賴清德總統昨天再批在野黨刪凍國防預算，國民黨立委王育敏批評，賴總統又在亂講，國防預算除海鯤號待海測後解凍外，其他早已解凍，而刪減比例也是歷年相對低。圖／國民黨立法院黨團提供
賴清德總統昨天再批在野黨刪凍國防預算，國民黨立委王育敏批評，賴總統又在亂講，國防預算除海鯤號待海測後解凍外，其他早已解凍，而刪減比例也是歷年相對低。圖／國民黨立法院黨團提供
國民黨團今開「聲援彭振聲！停止司法追殺！迫害！」記者會，並於會後聯訪時回應。圖／國民黨立法院黨團提供
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