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評賴清德談國防 趙少康：騙國人、騙國軍、騙國際

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
賴清德總統的「團結國家十講」第四講「國防」演說，中廣前董事長趙少康（右）上午回應表示，刪除的國防預算僅刪除1.01%比過去都少，並非如賴清德所言。記者陳正興／攝影
賴清德總統的「團結國家十講」第四講「國防」演說，中廣前董事長趙少康（右）上午回應表示，刪除的國防預算僅刪除1.01%比過去都少，並非如賴清德所言。記者陳正興／攝影

賴清德總統昨在「團結國家十講」談國防，直指在野黨立委刪減凍結國防預算，影響實際作業與國際視聽。中廣前董事長趙少康表示，賴總統是騙國人、騙國軍、騙國際，把在野的發言掐頭去尾，放給美國國會議員看，「怎麼會不知道你們搞什麼鬼？」

趙少康今舉行記者會點評賴總統第四講。他批評，賴總統提到古寧頭和八二三砲戰他就生氣，古寧頭、八二三是兩蔣打的，「你們是怎麼去鬥爭、否定兩蔣的？」沒有兩蔣把金門保住，老共早就把台灣拿下來了。

他說，蔣介石把大陸丟了，是他的過，讓幾億的中國人受了幾十年的苦，最大的功就是保住台灣，不讓共產黨拿去，讓台灣人能在這個地方平平安安受教育長大，有這麼多年的和平日子。

趙少康質疑，賴清德說大家支持國軍，但立法院藍白要給國軍加薪，民進黨全部投票反對，怎麼叫支持呢？只是不敢提覆議而已。說將來國軍搭飛機要升等、搭車不要排隊，「軍人真的稀罕你這些嗎？」退役後又講人家是米蟲、砍退休俸。

趙少康指出，賴清德說立法院刪國防預算刪很多，但從國防部主管預算4761億中，國會僅刪1.01%，比過去幾年刪的都少，哪有多？他很壞把凍跟刪放在一起。就算凍結，6月25號都解凍了，說會引起國際誤會，哪個國家國會審查預算不刪減的？立法院已經這麼客氣了，實質跟軍事有關的預算才減了1.8億元，行政院不但不感激，還要騙國人、騙國際說刪很多。

賴清德在演說中提到「這是我們的孩子，我們要支持他們，」趙少康批評，賴清德有想過這是我們的孩子嗎？還忍心逼他們上戰場嗎？他們上戰場以後會怎樣呢？血袋夠嗎？醫院設施、手術房夠嗎？忠烈祠的空間夠嗎？真的想到我們的孩子，就要想到，無論如何都要和平，這才是最重要的。

國防預算 賴清德 趙少康

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