總統喊「軍人搭機免費升等」 網炸鍋轟天真：家人獨留經濟艙？

6家國籍航空宣布從7月起，國際航線將同步推出「軍人優先登機服務」，只要憑軍人身分證就能優先登機。在此一政策公布後，總統又於1日發話，表示將研擬未來國籍航空公司，若登機後發現商務艙有空位，應提供軍人自動升等服務。消息一出後，網路全炸鍋，PTT網友認為政府似乎想用航空業的錢禮遇軍人，慷別人之慨。

臉書旅遊粉專「蓋瑞哥 機票獵人」針對此事發表看法，指出優先登機影響不大，但自動升等，恐怕在實務操作上會有困難。因為商務艙的空位有限，未來若是升等，難道也要視軍階而定？而當機上同時有航空公司自家會員和軍人的話，誰的升等順序比較前面呢？

有網友認同此政策，樂見職業軍人搭飛機升等，認為運動員代表國家出國比賽可以搭商務艙，有些航空公司也會送高卡或優惠給醫生，那保家衛國的軍人為何不能升等？尤其看見每次颱風風災都是軍人支援幫忙，「難得他們可以出國，升等一下不為過吧！」且實務上會怎麼操作還沒定案，建議大家稍安勿躁，看後續如何發展，「如果可以加入消防員、警察之類的就更棒了」。

但多數網友在消息一出後紛表不滿，「確定他們是難得可以出國嗎？所以又是我們的納稅錢嗎？」、「你是航空公司董事再說，真是太天真了！」、「我是航空公司的話，根本懶理，當我家客戶是塑膠嗎？要升等當然是先升願意自費的客戶啊！」、「航空公司不是慈善企業」、「票價差很多倍欸，航空自行吸收會慘賠吧！」，有人也直呼總統「講幹話又不用負責」、「升等錢賴清德出嗎？航空業又不是他家的。」

在政策落實上，也有不少網友反映恐將困難重重，除非軍人是一人出國，否則該自己一個人升等商務艙，留家人坐經濟艙嗎？有人笑稱：「先生可以回絕升等啊，如果還想好好過日子的話。」也有人說：「以後在櫃檯就會有人問：『我是少校，為什麼沒有升等商務艙？』」恐怕未來旅客對於軍人升等一事會有所質疑或衝突。

但也有網友指出，這個政策在中國大陸和美國都已經實施很久了。根據中國大陸禮遇軍人搭機事項，其中明定自2017年7月1日起，全國81個民航機場開啟「軍人依法優先」通道，穿著軍服的現役軍人，搭乘國內航班可優先登機。此外還享有軍人專屬候機區、義務兵免費寄信等福利，旨在增強軍人的榮譽感和自豪感，同時體現社會對軍人的尊重和關懷。美國方面，則僅有優先登機和額外行李等禮遇，並無有空位可升等服務。