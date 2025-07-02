批賴為政治利益造謠 國民黨：國防預算歷年最高、刪最少

賴清德總統在「團結十講」第四講中談國防，提到立法院凍刪國防預算，向國際社會發送台灣沒有自我防衛決心的錯誤訊息。國民黨表示，今年度國防預算不僅是歷年編最高、刪減最少，刪減比例更是近年最少的1.06%，賴總統卻造謠稱「被刪除是總額是歷史上最高」。國民黨批評，賴總統只想著自己的政治利益、掀起鬥爭製造仇恨。

國民黨在臉書貼文表示，賴清德難道不懂數字？造謠第四講！國民黨說，今年度國防預算歷年最高、刪減最少，但在賴清德最新的團結第四講中，賴清德不斷強調「很可惜」地提及在野黨刪除凍結國防預算，結果言語間卻造謠稱「被刪除是總額是歷史上最高」。

國民黨表示，賴清德不只不敢說凍結案多為朝野協商下的共識，更只敢提及凍結數「一度」最高數目，難道是不知道預算凍結刪除都必須先經過討論？此外，賴清德更忽略國防預算歷年最高、刪減最少的事實，事實是，2025年國防預算不僅是歷年編最高，刪減比例更只有1.06%，近年最少！

國民黨也臚列近年國防預算及刪減數：

2020年：編列3580億，刪減68.1億

2021年：編列3668億，刪減50.2億

2022年：編列3726億，刪減50.3億

2023年：編列4150億，刪減58.9億

2024年：編列4405億，刪減61億

2025年：編列4760億，刪減46.8億

國民黨表示，今年刪除的預算當中，更有97.8%是民進黨立委王定宇贊成刪減的是陸軍「獵鴞」專案中，向美國採買無人機，但因報價錯誤導致預算多編列的預算，連自家立委都認同刪除，賴清德現在還要推翻不認、繼續造謠？

國民黨說，國民黨早已澄清，刪減國防預算與建軍、採購與後勤並沒有關係，且國防預算不僅是歷年編最高、刪減最少，刪減比例更只有1.06%，近年最少！呼籲賴清德，作為總統，不只肩負守護憲法的責任，更應該以民為先，而不能只想著自己的政治利益、掀起鬥爭製造仇恨！