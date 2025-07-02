賴總統：刪國防預算 影響國際視聽

賴清德總統昨在台北國際獅子會活動發表「團結國家十講」第四講「國防」演說，左批中國大陸野心不只併吞台灣，解放軍的軍費成長也不看台灣是何黨執政；右打在野黨刪凍國防預算，讓國際懷疑台灣自我防衛的決心，現在政府要編列特別預算強化國防，在野又故意唱反調，「就要發錢給民眾」。

賴總統說，中國軍費開支到今年突破新台幣八兆元，相較廿年前，成長七倍以上；中國「沒在看台灣哪個政黨執政」，尤其是國民黨執政時期，中國軍費連續多年以兩位數規模高速成長，前總統馬英九時代的國防預算不增反減，僅占ＧＤＰ的百分之二。

賴總統說，前總統蔡英文將國防預算提升到六千六十八億元，至ＧＤＰ百分之二點五，他上台後承諾會提升到百分之三以上，展現守護國家的決心。

賴總統並以中國大陸航空母艦遼寧號和山東號的移動軌跡佐證，稱對岸威脅不僅針對台灣，持續壓迫區域和平，且已經踏出第一島鏈，跨越第二島鏈；不僅台灣受威脅，「周邊的國家統統受威脅」，中國的目標是在西太平洋稱霸，並改變以規則為基礎的國際秩序，也就是說，台灣被併吞了，中國不會因此停止，而是更有力量地進行區域擴張。

談到大陸文攻武嚇不斷，賴總統詢問在場者：「大家會緊張嗎？」聽眾答「不會」，賴總統露出笑容表示，「『不會』要大聲點」。

賴：美無償軍援 可買台製武器

賴總統說，和平絕對不是靠一紙協議，或是以為侵略者嘗到甜頭就不會繼續；要透過實力達到真正的和平，除了國軍推動軍事改革，美國也持續落實對台承諾，除軍售外，近年多次無償軍援台灣，總金額逾九百億元，這可買美國武器，可以買台灣自己製造出來的武器，也可以用於台美協訓。

不過，賴總統所謂美國無償軍援可買台灣自製武器，引發討論。不具名的軍事專家分析，不管總統提撥授權（ＰＤＡ）或外國軍事融資（ＦＭＦ），都不是提供金錢給台灣，ＰＤＡ通常是提供庫存軍品給受援助國，ＦＭＦ則是提供融資購買美方軍品。實際上，美國政府從未公布援台清單，我國防部則基於台美默契不評論。

賴總統還提到，當日韓菲和北約都在增加軍費，立法院今年凍結、刪除國防預算卻是史上最高，刪除八十四億元，一度凍結八百九十九億元，受影響的包含海鯤號，無人機園區的五成預算也遭立院凍結；凍刪國防預算不是解凍就好，這會影響作業，也會影響國際視聽，許多國際友人都關切台灣是否沒有守護自己的決心，這是錯誤訊號，會大大影響台灣的國際形象。

賴總統表示，最近行政院編列強化國家安全韌性特別預算，在野黨卻有不同意見；他問現場聽眾，是要每人拿一萬元，讓國家花兩千三百億元，還是要把這些錢其中的一千五百億元拿來強化國防，再給一千億元補助台電，讓電價不要調漲進而穩住物價？「在野黨故意不要，就要發錢給大家，這沒有必要。」