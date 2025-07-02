賴第4講聚焦國防預算 在野齊轟賴：總統級造謠

賴總統昨「團結國家十講」第四講談及在野刪減凍結國防預算「影響國際視聽」。國民黨主席朱立倫表示，很遺憾賴總統一邊高談軍事安全，一邊卻持續誤導、攻擊在野黨，「真正拖累國防的就是賴清德」。

國民黨立院黨團更表示，賴清德惡性不改，是「總統級造謠」，海鯤號建軍預算凍結十億元是國防部長顧立雄親口承諾，完成海測才進行預算解凍。民眾黨也表示，除了海鯤號尚未完成海測外，其餘預算皆已全數解凍，沒想到賴總統繼續造謠在野黨罔顧國防、刪凍預算，是昏庸無能對國政掌握不足，還是把全體台灣人都當笨蛋？

朱立倫說，當國民黨推出普發現金一萬元，賴總統在演講中認為人民不需要一萬元；國民黨推出軍人加薪，民進黨投票反對，難道也是認為軍人不需要加薪？真正的支持，就是為軍人加薪、為基層爭取合理待遇，奉勸賴不要說一套做一套、成為假消息中心。

朱立倫強調，國民黨長年支持國防預算占ＧＤＰ百分之三的原則，這次通過法案為軍人調薪每人每月三萬元，鼓勵年輕人報考官校，強化部隊士氣與戰力，卻遭民進黨惡意抹黑，甚至考慮以違憲為由提出覆議，「誰不挺青年軍人？誰讓國軍寒心？事實擺在眼前，誰真正挺國防，人民最清楚。」

朱立倫說，今年國防預算高達四七六○億元，創歷史新高，立法院僅刪四六點八億元，是二○一八年以來刪減最少的一次，比例僅約百分之一；少部分預算只是「凍結」，行政部門提出報告即可解凍，然而民進黨選擇拖延三個月，為大罷免煽風點火，真正拖累國防的就是賴清德。

民眾黨也表示，凍結預算是為讓部會檢討改進，擔任過四任立委的賴總統難道會不懂？支持國防已是全民共識，但不代表民脂民膏就能恣意揮霍。