綠營內部批賴十講沒對焦罷免 轟「總統文膽是草包」

賴清德總統展開「團結國家十講」，助攻大罷免，民調卻顯示賴開講以來，大罷免聲勢反而受挫，連綠營內都批評，賴總統出場迄今，對罷免毫無加分。民進黨人士表示，綜合黨內意見，「還想保有總統中立性」與「內容沒對焦罷免」是綠營內對賴總統「十講」最詬病之處。

獨派色彩鮮明的「公投護台灣聯盟」召集人蔡丁貴更批評，賴總統的文膽是草包，什麼「團結台灣十講」，只為了給討好中華民國虛幻的國民鬼魅，「但十講的招魂模式是不會有什麼效果的，真的是請鬼提藥單」。

綠營內部有雜音，認為賴總統應盡速暫停「團結十講」，不過，名嘴周玉蔻卻大讚，認為賴該繼續講。台北市長蔣萬安昨批中央「只搞政治，不做正事」，但也反諷表示「我也希望賴清德總統繼續講」。

民進黨人士表示，在大罷免確定走「熱戰路線」之前，黨內一直有鷹派、鴿派之爭，鷹派主張賴總統要站上第一線，與罷團緊密結合；鴿派則認為民進黨應該堅守只站在第二線協助立場。賴宣布啟動「十講」，被視為鷹派勝利。

但綠營人士說，賴「十講」內容，並非黨內鷹派與罷團想聽的，直接說出十個要罷免國民黨立委的理由，以及罷免掉藍營立委，國家會如何變更好，才是罷團需要的火力。

一位民進黨立委也說，要坦白承認，賴總統前三場開講，他一場也沒聽完，因為內容非常不對焦，流於講古、也太過學術性，讓他聯想到「柯建銘上身」，恐怕對中間選民缺乏號召力；黨內高層既然勒令柯建銘「大沉澱」，盼賴清德別犯同樣錯誤。