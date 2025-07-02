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新聞眼／「賴醫師」自開藥方 裡外不是人

聯合報／ 本報記者蔡晉宇林河名
賴清德總統。記者曾吉松／攝影
賴清德總統。記者曾吉松／攝影

綠營推動大罷免，再三個多禮拜就要投票，賴清德總統壓軸「大登場」，但「團結國家十講」助攻效果卻連自家人都有不同意見。「團結十講」還沒團結台灣，卻先讓賴清德陷入「雙輸」：藍白陣營砲轟賴太過強硬、清算在野，綠營鷹派嫌過於軟弱，讓賴裡外不是人。

民進黨老早決定與罷團「零距離」，傾全黨之力投入大罷免，賴清德本人雖是支持態度，但基於總統身分，仍和罷團保持一定曖昧距離。背後的政治盤算在於，總統仍有其高度與中立性，若國家元首與大罷免攪和在一塊，對選票是利是弊，尚難推斷。

隨著進入七二六罷免投票出現「廿四比○」局面，綠營氣勢高漲，黨內鷹派勢力隨之抬頭，賴也被寄望有「助攻」效果。

但從第一場的「長毛象」，第二場的「打掉雜質」，到第三場的「一九四六年制憲，台灣沒有派員參加」，不是引發爭議，就是史實出錯，都讓藍白抓到把柄，更使得大罷免被逐一扣分。綠營內部或親綠名嘴，希望賴「別再講了」的聲浪也漸高。

只是，醫師從政的賴清德，決策風格也一直保持「賴醫師」性格。醫師雖然會聽病人反映諸多病痛，但聽完後，儘管點頭稱是，最後還是會照著自己見解去「開藥方」，未必採納別人意見。

民進黨內及罷團雖對賴繼續完成「十講」有雜音，但「賴醫師」已是老毛病，眼看是煞不住車，只能退求別再節外生枝。

昨晚的「國防」演說，賴清德已不若前幾場被抓到明顯的重大錯誤或語病，但自我詮釋在野刪凍國防預算，在藍白眼中已是「總統級造謠」，只會繼續累積「相罵本」，離「團結」主題更是愈來愈遠了。

賴清德 藍白 民進黨 大罷免 團結國家十講

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