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經濟部今找八大行庫開會 協助中小企業匯率避險

賴總統指在野亂刪國防預算 藍黨團晚間聲明「總統級造謠」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統在「團結國家十講」演說指出，美國多次無償軍援台灣，金額超過900億元新台幣。而且還可以購買台灣自己製造的武器。圖／總統府網路直播
賴清德總統在「團結國家十講」演說指出，美國多次無償軍援台灣，金額超過900億元新台幣。而且還可以購買台灣自己製造的武器。圖／總統府網路直播

賴清德總統今發表「團結國家十講」的第四講「國防」，批在野黨大砍國防預算。國民黨立院黨團晚間發出聲明，表示賴清德惡性不改，又再造謠。海鯤號建軍預算凍結10億元是國防部長顧立雄親口承諾，完成海測才進行預算解凍，民雄無人機園區預算凍結50%（約0.4億元），早已解凍，「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」尚待立法院審議中，賴清德就說在野黨要把「強化國安韌性特別條例」4100億元，拿來全民發現金。又是一個竹篙凑菜刀，總統級造謠。「請問賴清德，你不說謊造謠，你的『總統亂講』是不是講不下去了嗎？國家交到你手中，中華民國真的很危險。」

國民黨團表示，今天賴清德說今年國防預算刪除84億元史上最高，但賴清德沒有說的是，中央政府國防總預算編列高達4760億元，也是史上最高。但賴清德沒有告訴國人的是，陸軍向美方採購攻擊式無人機，被抓到多編近56億元預算，執政黨召委王定宇在委員會表決時主動支持在野黨團提案刪除45億元，賴清德為何隻字不提？

國民黨團指出，國艦國造預算，總統說海鯤號預算尚未解凍。海鯤號預算「一毛未刪」是顧立雄在立法院親口證實的，凍結10億元後續造艦預算，也是顧立雄自己親口承諾，待海鯤號完成海測，才進行預算解凍。請問賴清德是忘記了，還是害怕想起來？為了黑在野黨，可以如此顛倒黑白？

國民黨團提到，民雄無人機園區預算案凍結50%預算，立法院早已解凍，國防部沒有跟賴清德報告嗎？還是又要去脈絡化的黑在野黨立委？而且本案無人機園區，要交給沒有管理經驗的中科院去經營，立委要求國防部說明，又有什麼問題？

國民黨團表示，賴清德還說在野黨要拿「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」的4100億元去發現金每人一萬元，不給國軍1500億元買武器。國民黨團要問，強化國安韌性的1500億元的採購清單，行政院、國防部至今未向立法院及國人說明，要國會如何通過預算？難道要國會空白授權，放任國防部浮濫採購？

國民黨團表示，賴清德說，台電在疫情期間因為能源價格高漲而虧損，這是胡說八道。根據台電自己公佈的數據，2020年、2021年，分別盈餘200多億元，到了2023年，俄烏開戰，核電陸續停機，綠能佔比增加，才大虧千億元以上。但從2023年至今，政府每年增資撥補台電1000到2000億元，但近三年還是漲了四次電價，根本怎麼補，都不夠。

國民黨團總結，今天賴清德的總統亂講，再次證明為了黑在野黨，總統可以公開造謠，不問黑白、不問是非。請理性、愛台灣的國人看清楚，這樣的執政黨，還敢給他國會多數嗎？7月26日站出來，投下不同意罷免票，還台灣一個安定，給賴清德一個教訓。

賴清德總統今發表「團結國家十講」的第四講「國防」，批在野黨大砍國防預算。國民黨立院黨團晚間發出聲明，表示賴清德惡性不改，又再造謠。海鯤號建軍預算凍結10億元是國防部長顧立雄親口承諾，完成海測才進行預算解凍。圖／國民黨團
賴清德總統今發表「團結國家十講」的第四講「國防」，批在野黨大砍國防預算。國民黨立院黨團晚間發出聲明，表示賴清德惡性不改，又再造謠。海鯤號建軍預算凍結10億元是國防部長顧立雄親口承諾，完成海測才進行預算解凍。圖／國民黨團

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