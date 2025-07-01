總統團結國家第4講 朱立倫：持續誤導攻擊在野黨

總統賴清德今天發表「團結國家十講」第4講，以國防為主題。國民黨主席朱立倫表示，賴總統一邊高談軍事安全，一邊卻持續誤導、攻擊在野黨。事實擺在眼前，誰真正挺國防，人民最清楚。

賴總統今晚出席國際獅子會活動，並發表「團結國家十講」第4講，以國防為主題，闡述政府的國防戰略，以及當前國防改革的成果與決心。

朱立倫晚間透過臉書表示，國民黨長年支持國防預算占GDP3%的原則，這次通過法案為軍人調薪，鼓勵年輕人報考官校，強化部隊士氣與戰力，卻遭民進黨惡意抹黑，甚至考慮以違憲為由提出覆議。「誰不挺青年軍人？誰讓國軍寒心？」

朱立倫說，當國民黨推出普發新台幣1萬元，賴總統在演講中認為人民不需要1萬元。國民黨推出軍人加薪，民進黨投票反對，難道也是認為軍人不需要這一筆加薪。

朱立倫表示，今年國防預算高達4760億元，創下歷史新高，立法院僅刪46.8億元，是自2018年以來刪減最少的一次，比例僅約1%。少部分預算只是「凍結」，行政部門提出報告即可解凍。刪減部分，民進黨國防及外交委員會召委也支持。然而民進黨選擇拖延3個月，為大罷免煽風點火，真正拖累國防的就是賴總統。

朱立倫說，賴總統還再次抹黑前總統馬英九。馬政府任內，平均每年軍購金額高達到25.1億美元，遠遠超過前總統陳水扁任內每年平均的10.5億美元，創下近20年來金額最高的時期。這證明在國民黨執政之下，和平的兩岸關係、堅定的台美友誼，與堅強的國防能力，完全並行不悖。

朱立倫說，國民黨立委縱使面對惡意罷免，也不會放棄制衡職責，力挺國軍、力挺國防。而針對賴總統荒腔走板，想走向獨裁，國民黨也絕不讓步。

朱立倫表示，賴政府操作緊張的兩岸關係，府內出現共諜製造脆弱的台美友誼，甚至縱容綠營立委阻擋軍人加薪，只會操作大罷免怪罪藍白，顯然賴總統才是削弱台灣安全的罪人。奉勸賴總統不要說一套做一套；真正的支持，就是為軍人加薪、為基層爭取合理待遇。解決國軍缺兵問題，才是真正守護台灣安全的關鍵。

此外，國民黨文傳會主委林寬裕也回應表示，第4講是一場了無新意、以攻擊在野黨為目的政治秀，其中不乏時空錯置、顛倒歷史、斷章取義的錯誤。建議賴總統在接下來的演講，可以真正以團結為念，以天下蒼生為念，說說要如何讓大家過更好的日子。