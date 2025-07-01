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美國軍事融資可買國產軍品？ 台美從未明說

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
賴清德總統在「團結國家十講」演說指出，美國多次無償軍援台灣，金額超過900億元新台幣。而且還可以購買台灣自己製造的武器。圖／總統府網路直播
賴清德總統在「團結國家十講」演說指出，美國多次無償軍援台灣，金額超過900億元新台幣。而且還可以購買台灣自己製造的武器。圖／總統府網路直播

賴清德總統「團結國家十講」今晚第四場演講聚焦國防，他表示，美國持續落實對台承諾，除了宣布軍售外，也多次無償軍援台灣，金額超過900億元新台幣。而且還可以購買台灣自己製造的武器。事實上美國政府從未公布實際援助台灣的項目，我方國防部則表示，基於台美默契不予評論。

賴清德總統「團結國家十講」今晚發表第四場演講，主題聚焦國防，賴總統指出，中共擴張企圖改變國際秩序。除了國軍推動軍事改革，美國也持續落實對台承諾，近5年除了30次宣布軍售外，也多次無償軍援台灣，金額超過900億元新台幣。而且還可以購買台灣自己製造的武器。

美國前總統拜登卸任前夕，在美國國會支持下，透過外國軍事融資（Foreign Military Financing, FMF）管道與總統提撥授權（Presidential Drawdown Authority, PDA），提供給台灣軍備或服務；透過這些方式來縮短軍備交付的時間，緩和對台軍售交付延宕的問題。

不願具名的軍事專家分析，理論上不管PDA或FMF都不是提供金錢給台灣，PDA通常是提供庫存軍品給受援助國，FMF則是提供融資購買美製軍品，基本上不太可能是給我們買自己生產的裝備。事實上，對於PDA及FMF的援助內容，美國政府從未公布實際援助台灣的項目，我方國防部則表示，基於台美默契不予評論。

美方透過PDA運交軍品提供台灣初期，曾發生運交發霉抗彈板等爭議，當時國防部長顧立雄強調，除了抗彈板，還有很多對我更重要的項目「只是不便細部說明」。

軍售 美國 國防部

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