國民黨批賴清德為大罷免再消費823砲戰 團結只是秀口號

賴清德總統今在「團結國家十講」第四講，提到823砲戰，強調「國軍弟兄姊妹守住台澎金馬，也保護中華民國」，試圖用歷史戰役凝聚社會共識。國民黨表示，這樣的言論卻與賴政府的實際人事任命自相矛盾，根本自打嘴巴。

國民黨指出，僑委會委員長徐佳青2018年就公然質疑紀念823的正當性，「今天講到823，823難道是民進黨在跟共產黨打仗嗎？如果是犧牲台灣人民的性命來換取國民黨的勝利，這樣的紀念有意義嗎？」而徐佳青正是由賴清德親自任命。

國民黨批評，這樣質疑歷史、貶抑國軍犧牲的言論，如今卻在賴政府中獲得高位，這對曾在戰火中捍衛國家的將士及其家屬來說，是極大的傷害與不敬。823砲戰是一場全體軍民攜手守護中華民國的歷史事實，不論黨派，應該受到最基本的尊重與肯定。

國民黨質疑，賴清德一邊高喊團結、保家衛國，一邊卻拔擢貶低國軍貢獻的官員；更諷刺的是，他過去擔任副總統、行政院長都從未出席823砲戰相關紀念活動，賴清德所謂的團結就只是做秀口號而已。

國民黨指出，從雜質說 、扭曲中華民國憲政史，到如今消費823砲戰，賴清德的團結十講每講一次，分裂就加深一次；在民進黨主導的大規模罷免行動中，這些看似高調愛國、實則操作歷史的行為，就是政治算計遠大於民主信念。

國民黨表示，真正負責任的總統，不會把團結當成政治工具，更不會將歷史當成鬥爭舞台；7月26日一起站出來，用選票守護歷史記憶、守護國軍尊嚴、守護民主價值。