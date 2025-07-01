快訊

軍人優先登機今起實施！旅遊業者不解「政策推行頗奇怪」、曝實際影響

地震預言先別慌！日旅達人猜測7月5日最大新聞是這條 「不是過了就沒事」

疑感情糾紛「狹路相逢」！2駕駛飛車追逐釀14車連環撞、6人送醫

國民黨批賴清德為大罷免再消費823砲戰 團結只是秀口號

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
賴清德總統。記者曾吉松／攝影
賴清德總統。記者曾吉松／攝影

賴清德總統今在「團結國家十講」第四講，提到823砲戰，強調「國軍弟兄姊妹守住台澎金馬，也保護中華民國」，試圖用歷史戰役凝聚社會共識。國民黨表示，這樣的言論卻與賴政府的實際人事任命自相矛盾，根本自打嘴巴。

國民黨指出，僑委會委員長徐佳青2018年就公然質疑紀念823的正當性，「今天講到823，823難道是民進黨在跟共產黨打仗嗎？如果是犧牲台灣人民的性命來換取國民黨的勝利，這樣的紀念有意義嗎？」而徐佳青正是由賴清德親自任命。

國民黨批評，這樣質疑歷史、貶抑國軍犧牲的言論，如今卻在賴政府中獲得高位，這對曾在戰火中捍衛國家的將士及其家屬來說，是極大的傷害與不敬。823砲戰是一場全體軍民攜手守護中華民國的歷史事實，不論黨派，應該受到最基本的尊重與肯定。

國民黨質疑，賴清德一邊高喊團結、保家衛國，一邊卻拔擢貶低國軍貢獻的官員；更諷刺的是，他過去擔任副總統、行政院長都從未出席823砲戰相關紀念活動，賴清德所謂的團結就只是做秀口號而已。

國民黨指出，從雜質說 、扭曲中華民國憲政史，到如今消費823砲戰，賴清德的團結十講每講一次，分裂就加深一次；在民進黨主導的大規模罷免行動中，這些看似高調愛國、實則操作歷史的行為，就是政治算計遠大於民主信念。

國民黨表示，真正負責任的總統，不會把團結當成政治工具，更不會將歷史當成鬥爭舞台；7月26日一起站出來，用選票守護歷史記憶、守護國軍尊嚴、守護民主價值。

賴清德 國軍 國民黨

延伸閱讀

賴清德第四講稱陸軍事威脅不只對台 黃仁：勿挑釁對岸

今第四講談國防...賴清德：大陸軍費開支增加 沒在看哪個黨執政

南投大搜索...國民黨：嚴陣以待 賴清德「雜質純化行動」

賴清德總統「債蛙大統領」？美債匯損曝估計賠百萬 網酸國家級套牢

相關新聞

朱立倫：國民黨挺國防、挺軍人加薪 賴總統勿成假消息中心

賴清德總統今晚在「團結十講」第四講中談國防，提到立法院凍刪國防預算，向國際社會發送錯誤訊號，顯示台灣沒有自我防衛的決心。...

賴清德指刪凍國防預算影響視聽 白營轟造謠「當國人笨蛋」

賴清德總統今天發表團結國家第四講，談及在野黨刪減凍結國防預算「影響國際視聽」，台灣民眾黨表示，今年度國防預算為歷年新高，...

賴總統：美國挺台軍援融資超過900億元 還可買國產武器

賴清德總統「團結國家十講」今晚發表第四場演講，主題聚焦國防，賴總統指出，中共擴張企圖改變國際秩序。除了國軍推動軍事改革，...

今第四講談國防...賴清德：大陸軍費開支增加 沒在看哪個黨執政

賴清德總統今天（1日）在台北發表「團結國家十講」第四講，主題為國防；賴總統說，中國軍費開支到今年已經突破新台幣8兆元，「...

美國軍事融資可買國產軍品？ 台美從未明說

賴清德總統「團結國家十講」今晚第四場演講聚焦國防，他表示，美國持續落實對台承諾，除了宣布軍售外，也多次無償軍援台灣，金額...

國民黨批賴清德為大罷免再消費823砲戰 團結只是秀口號

賴清德總統今在「團結國家十講」第四講，提到823砲戰，強調「國軍弟兄姊妹守住台澎金馬，也保護中華民國」，試圖用歷史戰役凝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。