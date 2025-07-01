賴清德大談國防軍備 許宇甄轟：國安淪政治操弄工具

賴清德總統今發表「團結國家十講」的第四講「國防」，「中國軍事預算增加沒有在看哪個黨執政」，馬英九政府時期國防預算逐年縮水。國民黨立委許宇甄表示，賴清德名為談國防，實則開場仍是在談大罷免，還在指責立法院，在他眼中，國防不過是政治鬥爭的遮羞布，一切都只是為了鞏固政權與打壓異己，這樣的總統，將國家安全當成政治操弄工具，將國防演說當作清算在野黨的手段，台灣選出這樣的領導人，無疑是國民的集體不幸。

許宇甄指出，民進黨已經執政超過九年，不僅國政荒腔走板，如今還不忘甩鍋前朝，把軍費預算不足的責任丟給馬英九政府。事實上，馬政府時期兩岸關係穩定，和平紅利讓國防預算得以穩健調升，並無爆量軍備競賽的壓力。反觀賴清德上任後，不思化解兩岸風險，反而一路加溫對抗氛圍，只想著拚軍備、拚對抗、拚罷免，視民生如敝屣，把台灣推向兵兇戰危的邊緣。

許宇甄質疑，今日賴清德宣稱，軍費將占GDP比重達3%，軍費支出從6068億元拉高至8040億元。多支出的2000億元要從何而來？教育、醫療、農業、社會福利、基礎建設是否都將因此減少經費？民進黨、賴清德想要窮兵黷武，就應該公開交代清楚，到底要砍掉哪些預算？要犧牲哪些國人的福利？

許宇甄警告，當政府一意孤行擴軍備戰，勢必造成民生預算遭到排擠，公共服務品質將全面下滑。孩子的教育資源會被犧牲，醫療及長照經費也會縮減，社會安全網將變得支離破碎。當人民連最基本的生活保障都無法獲得，社會將陷入備戰中的黑暗，進而導致失業率攀升、經濟衰退、貧富差距惡化，國家財政赤字加劇。

許宇甄批評，賴清德一面聲稱要守護民主、捍衛國家，另一面卻動用國家機器推動大規模罷免，肆意攻擊異己，製造對立。他口口聲聲說要備戰，但真正的戰場卻是內部的政治清算；他聲稱要團結國家，但實際行動卻是在撕裂社會。他不是一位和平的守護者，而是危機的製造者。

許宇甄強調，面對國際局勢緊張，台灣確實需要嚴肅看待國防議題，但不該由一位只懂鬥爭、不懂治理的領導人來決定國家走向。增加軍費支出可以討論，提高國安韌性可以準備，但國家不該走上財政失衡、民生凋敝的軍事化道路。