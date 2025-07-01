賴清德指刪凍國防預算影響視聽 白營轟造謠「當國人笨蛋」

賴清德總統今天發表團結國家第四講，談及在野黨刪減凍結國防預算「影響國際視聽」，台灣民眾黨表示，今年度國防預算為歷年新高，沒想到身為總統卻統持續造謠，支持國防早已是全民共識，但不代表民脂民膏就能恣意揮霍，顯見其仍不放棄透過演講與大罷免沾上邊。

賴總統晚間在國際獅子會活動發表團結國家第四講，直指在野黨立委刪減凍結國防預算，不僅影響實際作業與國際視聽，也讓外界誤解台灣沒有保護國家的決心，「很可惜，國防即國安，立法院卻刪除凍結國防預算。」

民眾黨隨後透過聲明表示，今年度國防預算編列4760億元，經過減列金額84.47億元，法定預算為4675億元，仍然是歷年新高，除了海鯤號尚未完成海測未達條件，其餘預算皆已全數解凍，沒想到賴總統繼續造謠在野黨罔顧國防、刪凍預算，「請問賴總統，您是昏庸無能對國政掌握不足，還是把全體台灣人都當笨蛋？」

民眾黨說，當前台海情勢嚴峻，支持國防與國軍早已是全民共識，但是不代表民脂民膏可以任憑民進黨恣意揮霍，更並非如賴總統所說「連凍結預算都不行」，凍結預算是為了讓部會檢討改進，納稅人的血汗錢才能花在刀口上，「難道擔任過四任立委的賴清德總統會不懂嗎？」

民眾黨強調，「每一位國會議員背後都有著人民的託付，監督制衡的力量不應消失，墮落為如同民進黨立委般的橡皮圖章」，而在野黨立委先前提案修法為軍人加薪，民進黨立法院黨團更是表達反對，相信國人歷歷在目，不容民進黨偷換概念、散布假訊息。

民眾黨指出，賴總統也提及4100億特別預算，其中編列1500億強化國土安全韌性，民眾黨團過去早已公開說明，分別有「宣稱是要加強台灣海域24浬偵查，來防制『洗產地』，已屢被質疑明明是防制走私，卻硬扯是防制洗產地，政策方向完全錯誤」、「『增設海岸巡防及其他包括無人載具』也早已在公務預算中編列，何以要重複編列？」等疑慮。

民眾黨認為，政府未向國人及國會釋疑，馬上就獅子大開口要錢，況且相關程序也應該透過追加預算，而非夾帶在性質目的完全不同的特別預算。

民眾黨質疑，依照總統府先前公布的團結十講規劃，賴總統下一講的主題應該是「外交」，然而國安會秘書長吳釗燮重用共諜、6年斷交8個邦交國，如果還繼續穩坐官位不下台，「那麼即使講再多又有什麼意義？」

民眾黨批評，賴總統仍不放棄透過每次的演講與大罷免沾上邊，如今繼續錯誤詮釋「更大的民主」，合理化民進黨選輸翻桌的惡劣行為，每次的謊言只會更加凸顯其心中沒有人民，而是只有權力和權位，「說再多冠冕堂皇的言論，也無法掩飾賴總統假藉民主破壞團結的真相。」