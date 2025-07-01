賴總統：美國挺台軍援融資超過900億元 還可買國產武器

賴清德總統「團結國家十講」今晚發表第四場演講，主題聚焦國防，賴總統指出，中共擴張企圖改變國際秩序。除了國軍推動軍事改革，美國也持續落實對台承諾，近5年除了30次宣布軍售外，也多次無償軍援台灣，金額超過900億元新台幣，而且還可以購買台灣自己製造的武器。

賴總統指出，中國大陸的軍費開支，從2000年開始一路增加，最近已經連續4年超過7%，2025年已破8兆新台幣，相較20年前，中國大陸的軍費成長7倍以上。同時中國大陸持續壓迫區域和平，近期兩艘航艦遠航訓練，凸顯已經踏出第一島鏈、甚至跨過第二島鏈，企圖改變以規則為基礎的國際秩序。

此外，中國大陸對台文攻武嚇不斷，包含高強度的灰色地帶侵擾，以及甚統戰我國現役、退役軍人，透過公開我國軍人個資、不實攻擊國軍、貶抑國軍、誇大共軍，以及網路上的騷擾、攻擊等，企圖透過輿論戰、心理戰，營造不信任與恐懼，打擊國軍士氣。

賴總統強調，國軍為此必須全力務實推動國防改革，借鏡俄烏、以哈、以伊等軍事衝突，接軌創新思維及科技運用，加速國防產業自主升級並提升國軍戰力。

同時也要尋求共享民主價值、聚合彼此理念的新夥伴關係，為印太區域及全球和平穩定做出貢獻。他強調，天助自助者，台灣要持續提升國防力量，達到有實力的真和平。

賴總統指出，國軍的改革，除了強化部隊彈性、靈活與創新，還要與世界一流的美軍合作、協訓與交流，大幅提升實戰化的訓練。

他更提到，美國持續落實對台承諾，近5年已宣布30次軍售，協助我國取得海馬士多管火箭、M1A2T戰車、MQ-9B無人機、NASAMS飛彈等。

賴總統說，美國也多次動用「外國軍事融資」(FMF)與「總統撥款權」(PDA)無償軍援台灣，金額累積超過31.13億美元，超過900億元新台幣。而且還可以買台灣自己製造的武器。

另外，美國也透過包含國民兵及海巡等多項軍事協訓、共同演訓與交流計畫，強化我軍戰力。

賴總統並說，去年美方26家無人機、無人機反制系統、水面水下無人艇與無人載具、軍事通訊系統及AI系統廠商共同訪台，要打造台美國防共同供應鏈，不但讓台灣可以自主生產製造，更將共同研發設計，使台灣不僅具備自己的國防工業且可持續不斷成長，並且帶動經濟進步。