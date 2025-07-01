爭福利！軍人不只優先登機 賴總統喊商務艙如有空位應「自動升等」

賴清德總統1日晚間舉行團結國家十講—第四講「國防」，他表示，即日起，6家國籍航空的國際線航班提供軍人優先登機，接下來會請交通部長陳世凱跟國籍航空公司接洽，如果登機後發現商務艙有空位，應該提供軍人自動升等服務。

有關政府持續提升國軍待遇與福利，賴總統表示，包含提高志願役與戰鬥部隊加給、前總統蔡英文推出「興安專案」，讓政府修整營舍，提升官兵住用品質及優先登機服務等。即日起，出示軍人身分證供識別後，在國內機場搭乘中華、長榮、星宇、台虎、華信及立榮等6家國籍航空的國際線航班，可享優先登機禮遇。

為了進一步幫軍人的福利升級，賴總統提到，民眾未來如果買頭等艙，遇到國軍弟兄搭機，希望大家可以禮遇國軍先登機。他會請陳世凱跟國籍航空公司接洽，如果登機後發現商務艙有空位，應該讓國軍弟兄自動升等，這樣才是尊重軍人。

賴清德也說，今年9月3日軍人節，部分賣場會提供軍人打折優惠，參與的企業、廠商將於適當時間公布細節，今天他就先賣個關子。他也向台下聽眾喊話，如果要共襄盛舉也非常歡迎，而且不限於大企業，就算早餐店也可以。