特別條例攻防前哨戰 賴總統親上火線喊：強化國防、撥補台電

立法院1日上午通知，將於3日下午3時進行朝野黨團協商，協商內容包括「特別條例草案」，而由國民黨團提出的特別條例版本，包含普發萬元現金，最快擬於4日院會三讀。1日晚間，賴清德總統舉行「團結國家十講—第四講：國防」，他喊話盼國人支持政院版特別條例預算，補助1,500億元強化國防韌性，並撥補台電1,000億元，而非支持在野黨普發萬元現金。

賴總統演講時表示，立法院刪除、凍結國防預算，實在是很可惜。台灣海峽是全球1/5海運貿易的重要通道，台海的和平穩定，牽動全球經濟跟自由貿易體系，台灣安全是全世界的問題。台灣周邊國家，如日本、韓國、菲律賓、北約，都在增加軍事預算，我國前總統蔡英文也增加國防預算，他當總統也增加預算。

賴總統說，在野黨在國會刪凍國防預算，會讓國際社會誤解，以為台灣沒有保護自己國家的決心。今年國防預算被凍結、被刪除，總和是歷史上最高，被刪除84億元，然後一度被凍結899.4億元，這很可惜，也包括了海鯤號預算。

賴總統提到，另外大家都很強調無人機，很多人建議我國應該發展無人機，政府有在做，中科院在嘉義民雄建立「無人機與航太產業園區」，這是專門為了無人機跟航太產業設計的專屬園區，這絕對有必要。很可惜今年的預算審查，這個園區的預算被立法院凍結50%。

賴總統指出，凍刪國防預算並不是解凍就好，其實是會影響作業，也會影響國際觀點。許多國際友人都關切，台灣凍刪國防預算，是不是沒有守護自己的決心，這是一個錯誤的訊號，會大大影響台灣的國際形象，以及台灣自我防衛的決心。

賴總統表示，最近行政院有編列特別預算4,100億元，是利用歲計賸餘而不是去舉債，因為這幾年台灣的稅收算不錯，每一年歲出之後，歲計結算都有賸餘，因此行政院長卓榮泰編列4,100億元要支持產業、保護就業、照顧民生、強化國防韌性。

其中，有關強化國防韌性1,500億元，賴總統說明，主要分三個方面，就是強化國土防衛能量、強化台灣海域監察、提升資通訊環境及設備。不過，立法院最大的在野黨—國民黨主張，每人普發現金1萬元，發給全台灣人總共需要約2,300億元。

賴總統詢問大家，希望花2,300億元、每人發給1萬元？還是拿1,500億元來做國防預算，也給台電撥補1,000億元讓台電不要漲價？他相信大家都知道答案。台電撥補，主要是因為之前疫情期間油價上漲，政府要求電價不能上漲，因為會連帶物價上漲，造成台電在疫情期間虧損了，現在要還給人家。

賴總統說，在野黨主張普發現金的預算2,300億元，換成拿1,500億元來強化國防，剩下800億元額外再加200億元，總和1,000億元，就可以補助台電，讓電價不要上漲，同時也穩住物價，這樣大家贊成吧，應該這樣才對吧。