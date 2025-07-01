賴總統：立院刪除、凍結國防預算 影響國際視聽
賴清德總統今（1日）在台北發表團結國家十講第四講，主題為國防；他除了說明中國大陸對台灣的軍事威脅，也在談到國防預算時，劍指立法院刪除凍結國防預算的影響，稱這不僅影響實際作業，也影響國際視聽，讓外界誤解台灣沒有保護自己國家的決心。
賴總統說，「很可惜，國防即國安，立法院缺刪除凍結國防預算」；日本韓國菲律賓和北約都在增加軍事預算，前總統蔡英文增加台灣的國防預算，他當總統亦然，很可惜在野黨先前在國會刪減凍除國防預算。
賴總統說，今年國防預算凍結刪除的總額是史上最高，立院刪除84億元，並且一度被凍結899.4億元，受影響的包含海鯤號；此外各國都重視發展的無人機產業，立院在今年的預算審查凍結無人機與航太產業園區的5成預算，「很可惜」。
賴總統說，凍結刪除國防預算不是解凍就好，這會影響作業，也會影響國際視聽，許多國際友人都關切台灣是不是沒有守護自己的決心，這是錯誤訊號，會大大影響台灣的國際形象，以及台灣自我防衛的決心。
賴總統也提到，最近行政院編列的強化國家安全韌性特別預算，在野黨卻有不同意見，他問現場聽眾，是要每人拿1萬元，國家花2300億元，還是要把這些錢其中的1500億元拿來強化國防，再給1000億元補助台電，讓電價不要調漲進而穩住物價，「這樣大家贊成嗎？應該這樣才對。」
賴總統說，國防外交應該獲得不分朝野黨派的支持，不是說政府要編列國防特別預算，在野黨故意不要，就要發錢給大家；政府要編列特別預算補助台電，在野黨故意不要，就要發錢給大家，沒有必要。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言