賴總統：立院刪除、凍結國防預算 影響國際視聽

賴清德總統今（1日）在台北發表團結國家十講第四講，主題為國防；他除了說明中國大陸對台灣的軍事威脅，也在談到國防預算時，劍指立法院刪除凍結國防預算的影響，稱這不僅影響實際作業，也影響國際視聽，讓外界誤解台灣沒有保護自己國家的決心。

賴總統說，「很可惜，國防即國安，立法院缺刪除凍結國防預算」；日本韓國菲律賓和北約都在增加軍事預算，前總統蔡英文增加台灣的國防預算，他當總統亦然，很可惜在野黨先前在國會刪減凍除國防預算。

賴總統說，今年國防預算凍結刪除的總額是史上最高，立院刪除84億元，並且一度被凍結899.4億元，受影響的包含海鯤號；此外各國都重視發展的無人機產業，立院在今年的預算審查凍結無人機與航太產業園區的5成預算，「很可惜」。

賴總統說，凍結刪除國防預算不是解凍就好，這會影響作業，也會影響國際視聽，許多國際友人都關切台灣是不是沒有守護自己的決心，這是錯誤訊號，會大大影響台灣的國際形象，以及台灣自我防衛的決心。

賴總統也提到，最近行政院編列的強化國家安全韌性特別預算，在野黨卻有不同意見，他問現場聽眾，是要每人拿1萬元，國家花2300億元，還是要把這些錢其中的1500億元拿來強化國防，再給1000億元補助台電，讓電價不要調漲進而穩住物價，「這樣大家贊成嗎？應該這樣才對。」

賴總統說，國防外交應該獲得不分朝野黨派的支持，不是說政府要編列國防特別預算，在野黨故意不要，就要發錢給大家；政府要編列特別預算補助台電，在野黨故意不要，就要發錢給大家，沒有必要。