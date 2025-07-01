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賴總統：持續改善軍人待遇福利 爭取搭機可自動升等

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
賴清德總統「團結國家十講」發表第四場演講，主題聚焦國防，賴總統強調，政府不斷提升軍人待遇及福利，並且改善官兵居住環境，今年7月起國際航線可享有優先登機禮遇，他更要求交通部爭取讓軍人可自動升等。圖／總統府網路直播
賴清德總統「團結國家十講」發表第四場演講，主題聚焦國防，賴總統強調，政府不斷提升軍人待遇及福利，並且改善官兵居住環境，今年7月起國際航線可享有優先登機禮遇，他更要求交通部爭取讓軍人可自動升等。圖／總統府網路直播

賴清德總統「團結國家十講」今晚發表第四場演講，主題聚焦國防，賴總統強調，國軍不但保衛國家，更在災害、疫情中站在第一線，全民也應該當國軍的後盾。他指出，政府不斷提升軍人待遇及福利，並且改善官兵居住環境，今年7月起國際航線可享有優先登機禮遇，他更要求交通部爭取讓軍人可自動升等。

賴總統指出，根據中華民國憲法第137條規定：「中華民國之國防，以保衛國家安全、維護世界和平為目的」，意味我們的國防不是要侵略，是要保衛自己的安全。同時根據憲法第138條規定：「全國陸海空軍，須超出個人、地域及黨派關係以外，效忠國家，愛護人民。」因此他在每次將官晉升儀式中，都以憲法來勉勵新任將官。

賴總統強調，國軍為了中華民國生存發展而戰，為台澎金馬百姓安全福祉而戰，所以中華民國與台澎金馬就是生命共同體，國軍經過1949年古寧頭戰役和1958年八二三戰役，不管是反共或護台，確實都是不分族群、軍民合作，保住了中華民國。

此外，國軍在災害、疫情中始終站在第一線協助防疫、救災、抗災、復原重建，這樣軍愛民、民敬軍的傳統應該要珍惜。同時全民也應該感謝國軍奉獻、捍衛國家，應該當國軍的後盾。

他強調，從蔡英文前總統開始，就持續提升國軍待遇福利，推動軍公教加薪，他今年3月也宣布提升至願意及戰鬥部隊加給。同時蔡前總統任內推動改建國軍營舍的興安專案，到今年六月已新建87案，他也會繼續推動後續的「展興專案」，到2031年為止持續提升官兵住用品質，以具體行動支持國軍。

另一方面，軍方也推動人性化管理，除了開放出國自由行外，今年7月起，國籍航空的國際航班也提供軍人優先登機的服務，賴總統對在場的獅子會聽眾打趣說「不管你們是搭頭等艙或商務艙，都得等一等，航空公司可能會先讓國軍登機。」

他更說，已經要求交通部長陳世凱去接洽，更進一步提供軍人免費升等的禮遇。

賴總統並說，九三軍人節也會推動現役軍人到賣場購物享有打折優惠，已表示對國軍的尊敬與照顧，他更說，歡迎更多企業響應，大家一起敬軍。

軍人節 國軍 中華民國憲法

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