賴清德第四講稱陸軍事威脅不只對台 黃仁：勿挑釁對岸

賴清德總統今發表「團結國家十講」的第四講「國防」，提及「中國軍事預算增加沒有在看哪個黨執政」，馬英九政府國防預算逐年縮水。對此，國民黨立委黃仁反問，美國對我國關稅增加多少？呼籲不要挑釁對岸。

賴清德今晚出席國際獅子會活動，發表第四講。他說，中國軍費開支自2000年起不斷攀升，連4年超過7%，2025年破8兆新台幣，是20年前的7倍以上，中國軍事預算增加沒有在看哪個黨執政，沒有哪個黨執政時增加較少。中國威脅不僅針對台灣，持續壓迫到區域和平，已踏出第一島鏈，也已跨過第二島鏈到第三島鏈。中國壓迫區域和平，企圖改變以規則為基礎的國際秩序。

賴清德表示，中國連年2位數成長的期間，馬英九政府逐年縮水，降至GDP約2%的水準，蔡英文上任總統後才逐年提高。

針對賴清德第四講說法，黃仁反問，美國對我國關稅增加多少？請問民眾希望關稅多少，是30%還是零關稅？不要挑釁對岸，對岸跟我方本來就有血緣關係，脫不了血緣關係，如何做對立對岸的角色？把所有企業帶入火坑，不是賴清德負責所有關稅影響，是所有企業負責，因應川普的關稅，這當中請問賴清德都沒有責任嗎？

黃仁表示，兩岸希望和平，國內經濟希望復甦，未來水電費、高鐵及台鐵票價可能調漲，9月起可能斷電的斷電，綠能能滿足需求嗎？計程車生意不彰，因油價上漲，可能算在民眾搭乘費用裡，屆時恐民不聊生。