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今第四講談國防...賴清德：大陸軍費開支增加 沒在看哪個黨執政
賴清德總統今天（1日）在台北發表「團結國家十講」第四講，主題為國防；賴總統說，中國軍費開支到今年已經突破新台幣8兆元，「沒有在看台灣哪個政黨執政」，尤其是國民黨執政時期，中國軍費連續多年以兩位數規模高速成長。
賴總統表示，中國是每一年都在增加國防預算，台灣的話在2016年之前比較可惜，前總統馬英九政府國防預算沒有增加反而減少，僅占GDP的2%；前總統蔡英文上任後逐年提高，從3596億元提高到6068億元，至GDP的2.5%；他接手後承諾，會增加到3%以上，展現守護國家的決心。
賴總統以中國航空母艦遼寧號和山東號的移動軌跡佐證，稱中國威脅不僅針對台灣，持續壓迫區域和平，且已踏出第一島鏈，甚至跨越第二島鏈，到第三島鏈了。
賴總統表示，台灣受威脅，周邊的國家通通受威脅，中國的目標是在西太平洋稱霸，並改變以規則為基礎的國際秩序，「也就是說，台灣被併吞了，中國不會因此停止，不過是更有力量進行區域擴張。」
賴總統舉例，中國文攻武嚇不斷，包含高強度灰色地帶作戰、滲透並統戰我國現役退役軍人，打擊我國軍士氣，頻繁透過軍機軍艦和飛彈演習等。賴總統詢問在場聽眾：「大家會緊張嗎？」底下聽眾答「不會」，賴總統露出笑容表示，「不會要大聲點」。
賴總統表示，台灣必須有準備面對中國的威脅，要全力推動國防改革，包含增加國防預算、提升國防自主，並打造全社會防衛韌性。
此外，賴總統說，二戰給我們的經驗是侵略者必敗；他對中國喊話，稱「曾經的被侵略者更不該成為侵略者」，危害大家習以為常的民主自由與和平。
賴總統說，台灣永遠不會主動發起戰爭，要守護國家，守護區域和世界的現狀與和平。
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