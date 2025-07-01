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影／評「團結十講」 柯志恩：賴總統好像在為大罷免催火

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委柯志恩參加林園漁會漁民節慶祝活動，她認為，賴清德總統十講的每一講內容都被大家抓出很大漏洞。記者徐白櫻／攝影
立委柯志恩參加林園漁會漁民節慶祝活動，她認為，賴清德總統十講的每一講內容都被大家抓出很大漏洞。記者徐白櫻／攝影

賴清德總統「團結十講」已經進行至第三講，國民黨立委柯志恩指出，賴總統的每一講都被抓出很大漏洞，小編應該好好檢討；總統利用十講似為大罷免催火，火會燒到什麼地方，不得而知。

總統賴清德巡迴全台進行「團結十講」，引發「打掉雜質」等爭議。

立委柯志恩今天在林園參加漁民節慶祝活動時表示，賴總統的十講已經進行至三講，每一講都被大家抓出很大漏洞，他的小編應該要好好檢討一下，要把歷史史實（釐清），給總統一個更好的演講稿，很期待賴總統的第四講內容。

柯志恩說，大罷免這件事，真的讓台灣面臨國際這麼多問題都停滯不前，總統利用十講機會，好像在為大罷免做催火的動作，但這火會燒到什麼地方，目前不得而知，總而言之，希望總統好好注重國家內政發生的所有狀況。

柯志恩 大罷免

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