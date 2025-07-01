【重磅快評】蔣萬安希望賴清德繼續講 溫朗東管得了閒事？

為了「大罷免大成功」，賴清德總統展開「團結國家十講」，前三講引來爭議之大，歷來僅見，賴今晚還要進行第四講，連深綠人士都說賴戰略錯誤、請鬼拿藥單，但也有挺綠名嘴替賴拍拍手；倒是藍營鬆了一口氣，台北市長蔣萬安就說希望賴繼續講。不過，如果陳水扁、呂秀蓮、謝長廷等大咖都對大罷免有意見，賴卻一句也聽不進去，深綠人士的「諍言」豈能發揮作用？

賴清德的前三講成了坊間熱門談資。第一講扯長毛象，第二講拋雜質說，第三講編造制憲沒有台灣代表的「史實」，不僅切不斷兩岸的連結，反而挑起國內的仇恨，更讓成自己成了說謊的總統。民眾黨主席黃國昌懷疑賴的幕僚出了問題，連深綠人士都罵賴的文膽草包，但這只是幕僚、文膽的問題嗎？恐怕賴清德才是最大問題。

檯面上綠營的公職人員沒有人敢對賴清德說真話，畢竟他是現任總統又兼任民進黨主席，大權在握，但深綠人士未必有求於賴，其中以溫朗東及蔡丁貴最具代表性。

時事評論員溫朗東在論述前先表白「我最近很少發言，是因為我是深綠台獨」，但他說賴的團結十講是嚴重戰略錯誤，應盡速調整喊停，賴親上火線背負民團的期待，「滿足他們一時的期待，對於反共護台的大罷免並沒有幫助」，因為被監督的人不應親上火線，就像被監督的市長不應罷免市議員。他並舉例「徐巧芯、王鴻薇對抗公民是徐王吃虧，賴清德對抗藍委及親中媒體是賴吃虧」，道理果然淺顯。

身兼公投護台灣聯盟總召集人的台大榮譽教授蔡丁貴講得更直白，他直批想不到賴清德總統的文膽這麼草包，為了暗助大罷免大成功，講什麼團結台灣十講？只為了給討好中華民國虛幻的國民鬼魅，完全不懂公民罷團志工的心意。蔡也說，團結十講的招魂模式是不會有什麼效果的，真的是請鬼提藥單。

溫朗東可能說對了什麼，引來各陣營的熱烈討論，有親綠媒體人肯定賴的做法「效果很好引起討論，釐清雜念導正史觀，特別是有爭議、有傳播效果」；但也有網友認同溫的見解，希望賴總統立刻推遲未完的十講，「不要讓藍白有見縫插針、語病可抓而助長反罷氣勢的機會，讓大罷免趕快回到正軌！」。

特別的是，有非綠陣營的網紅。如張喬瑜、文思革及醫師、時事評論家沈政男紛紛敲碗說「我要聽十講，溫朗東不要多管閒事」，「鼓勵」賴總統繼續完成「團結國家十講」，因為賴的每一講都有知識上和概念上的錯誤，負評不斷，每講一次，支持大罷免的民調就掉一些，這些論調使得這個議題更加醱酵。

台北市長蔣萬安顯然有跟上進度， 今天出席北捷遊憩公司開幕受訪被問到溫朗東呼籲儘速喊停十講的看法？蔣笑稱「我也希望賴清德總統繼續講」，並再戳一下賴的痛處，提醒「中華民國總統不應抹煞中華民國的歷史，也不應稱任何人是雜質」，確實有效提高團結十講的討論熱度，也一定程度顯示藍營已看到賴清德戰略的破口，看到了反攻的機會。

也許溫朗東、蔡丁貴對賴清德無所求，所以才敢講真話。只是賴清德聽得進去嗎？答案是否定的成份居多。

因為在溫、蔡之前，藍委曾公布綠營大咖反罷免的影片，剪輯陳水扁、呂秀蓮、謝長廷、林濁水等人反對大罷免的意見，陳、呂、謝馬上被綠營出征，即使王世堅為他們抱屈「跟共產黨有什麼不一樣？」但謝長廷出席民進黨全代會還是連說「和黨沒有不同」、阿扁也發出聲明表示影片斷章取義，但外界都清楚，賴清德不會聽他們的，還不如明哲保身。溫、蔡點破賴清德的「國王新衣」，但如果賴不在意，那又如何？