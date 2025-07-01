賴清德團結十講惹議 呂秀蓮：朝野應對統獨爭論暢所欲言

前副總統呂秀蓮今天表示，值此大罷免波濤洶湧中，台灣需要更多理性、說良心話、做良心事的人挺身而出，共度七月難關，對於賴清德總統的「團結十講」，朝野不妨在「聽其言，觀其行」的同時，針對長年來統獨爭論所隱藏或曲扭的歷史真相，以打開天窗說亮話的心情，大家暢所欲言，使真理愈辯愈明，歷史真相重見天日。

呂秀蓮指出，朝野已因大罷免風潮呈現劍拔弩張、是非混淆的狀況，非但未能促進團結，而且扭曲民主法治及歷史真相。關於賴總統有關「國家認同」及「民主憲政」的開講，引起朝野唇槍舌戰，她認為過去糾葛扭曲的台灣歷史因各黨「各取所需」，真相遭片面解說，以致各說各話，藉此機會使真理愈辯愈明，並非壞事。

呂秀蓮說，她仔細比對賴總統第二講，在「打鐵鑄劍般千錘百鍊」之後脫口說出「打掉雜質」，引起藍營渲染攻伐，她認為是政黨鬥爭的話術。台灣民主憲政確有許多「雜質」需要淬鍊之處，今後她願跟大家共同檢討。