賴清德團結十講頻挨批 醫卻敲碗等「賴教授」開講

賴清德總統「團結國家十講」從國家、團結談到憲政體制，再再引發批評。醫師、時事評論家沈政男說，到目前賴的每一講都有知識上和概念上的錯誤，負評不斷，每講一次，支持大罷免的民調就掉一些，因此得趕快敲碗等「賴教授」繼續開講。

沈政男指出，賴清德的前三講，每一講都有不算小的知識上和概念上的錯誤。以第三講來說，多數人關注「台灣沒有參與大陸制憲」的錯誤，但比較嚴重的是，他稱九七修憲後變成雙首長制，因而拿掉閣揆同意權，但他沒把雙首長制弄清楚。

雙首長制是指總統與行政院長都有行政權，但卓榮泰完全是賴任命，也能隨時要他下台，並無獨立行政權；其實修憲前有雙首長制的部分特色，修憲卻把它弄掉，然後添加了個比較奇怪的雙首長制元素，搞得現在運行的這部憲法根本是四不像。

他進一步表示，去年立法院修「立法委員職權行使法」，就是希望把四不像弄得像一點，然而，卻被憲法法庭打槍了。立法院跟憲法法庭，看法不一樣，修法半天通通被宣告違憲，這就代表胡亂立法，「青鳥」出動有理？

而賴開講後負評不斷，不少大罷免人士盼他不要再講了，但以賴的個性，「風越大我越要走」，認為反彈是因為他們沒聽懂，那要講更多讓他們懂，就像「民主的弊病要用更大的民主來醫治」，殊不知大罷免本質上就是民粹，是民主的濫用。

沈政男也提到，大罷免的民調，將會出門投下不同意的比例已經增加，甚至超過同意的比例了。接下來，賴清德還有七講，每講一次，支持大罷免的民調就可能繼續掉一些，因此他呼籲大家應該趕快敲碗等「賴教授」繼續開講。