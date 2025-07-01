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為團結十講罕見認同周玉蔻 蔣萬安：希望賴清德繼續講

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天上午出席北捷遊憩公司開幕受訪。記者林麗玉/攝影
蔣萬安今天上午出席北捷遊憩公司開幕受訪。記者林麗玉/攝影

賴清德總統團結十講，先後爆長毛象、雜質說、台灣人沒參與制憲等爭議，傳出綠營內部有雜音，認為應儘速暫停，不過資深媒體人周玉蔻卻大讚該繼續講。北市長蔣萬安今受訪難得認同周玉蔻說法，表示「我也希望賴清德總統繼續講」。

蔣萬安今天上午出席北捷遊憩公司開幕受訪，對於賴清德的團結十講被外界質疑謬誤多，事後又被發現總統府新聞稿刪字，媒體問蔣萬安，政治立場偏綠的評論員溫朗東認為「團結十講」是「嚴重的戰略錯誤」，呼籲儘速喊停的看法？

蔣萬安今天上午受訪儘管笑稱「我也希望賴清德總統繼續講」，不過蔣萬安也表示，他昨天也說過，「其實我們不應該忘記我們過去前輩對台灣的貢獻，特別中華民國總統也不應該抹煞中華民國的歷史，也不應該稱任何人是雜質。」

雜質 賴清德 蔣萬安

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