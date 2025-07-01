紐時：賴清德團結十講暴露台灣3分歧 恐淪北京加大軍事施壓藉口

紐約時報報導，台灣總統賴清德近期展開「團結國家十講」引發政壇與社會激烈反應，批評人士認為此舉可能適得其反，激化社會對立，這凸顯台灣在身分認同、與中國大陸緊張關係及維護國家安全等三方面的分歧，而巡迴宣講可能成為北京進一步加大對台軍事壓力的藉口。

紐時報導描述，賴清德目前正在兩條戰線上作戰，一是來自中國的武力威脅，二是把持立法院的反對黨。儘管賴清德試圖透過團結十講消弭分歧，卻可能反而加劇分歧。

賴清德第一講已經引發中國不斷升級的口水戰。紐時報導提到，此事牽涉風險極高，北京已經在台灣周邊進行例行空海軍事行動，未來可能會以賴清德演說為藉口，進一步加大對台灣的軍事壓力。

批評人士也嚴厲譴責，稱賴清德加深分歧，且破壞脆弱的兩岸現況。

對此，台灣大學國家發展所助理教授南樂（Lev Nachman）告訴紐約時報，「賴清德盡可能發動他的支持群體以確保罷免案成功。」

南樂補充：「賴清德現在唯一的武器就是他的麥克風，他無法推動政策，能做的政策調整也全部都非常有限。坦白說，他身為總統唯一真正有實質影響力的時候，就是發表演說時。」

紐時報導引述台灣中央研究院學者汪宏倫指出，台灣的地位問題存在難以調和的對立觀點。

汪宏倫表示：「由於台灣特殊的歷史背景與國際處境，有關台灣主權的敘事本來就很難清晰界定，無論是以台灣為中心的敘事，還是以中國為中心的敘事，雙方都會將對方排除在外。」