【專家之眼】「雜質」很重要

為了推動大罷免，總統賴清德展開「團結十講」。在第二講桃園場，說要「透過一次次選舉罷免，像打鐵鑄劍般千錘百鍊，打掉雜質，淬鍊出捍衛主權、守護民主意志。」引起軒然大波。有人批評這不但無助於團結，反而會使分裂更加嚴重，有人以諧音自嘲是「鍾貢銅露的旗魚雜質」，更有人乾脆說「我雜質我驕傲」。

最震撼的，莫過於看到一位朋友在臉書所貼的毛澤東版《鑄劍論》：「我們黨內還有不少雜質，這些雜質要靠整風來清除」，「現在我們的一些文藝作品中還有不少雜質，是階級不清、思想不齊的表現」。同樣用了「打鐵鑄劍」的比喻，以「雜質」形容必須排除的異己。這到底是偷師還是巧合呢？

毛澤東的思想拿來鬥爭很有效，拿來治國卻是災難。他發動全民大煉鋼，成千上萬的百姓本著「與天鬥，其樂無窮」的狂熱，沒日沒夜地拚命煉，最後卻煉出了一堆廢鐵。「偉大的毛主席」把那些所謂「雜質」的專家都快清光了，變成缺乏專業指導、毫無章法的亂煉。

其實，「鋼」並非純粹的「化合物」，而是摻雜了少量碳或其他金屬的「混合物」，依其使用目的有不同的組成。換句話說，少了這些「雜質」，反而不能「百煉成鋼」。「提煉」、「去蕪存菁」，通常是改善品質的手段，但弔詭的是，過度強調「純化」，卻可能造成悲劇。德國的納粹主義，認為日耳曼人是最優秀的種族，所以要屠殺猶太人，淘汰「雜質」。二戰帶來了前所未有的浩劫，人們因此在戰後徹底反省現代主義的缺失。後現代主義的「多元」理念，乃至聯合國教科文組織於2001年發表的「世界文化多樣性宣言」，都可以說是對「雜質」的肯定。

生態學的研究也證明了，「多樣性」是維繫物種永續生存的重要因素。像河口就是生態非常多樣的地方，因為它匯集了中上游的養分，可以滿足不同生物的需求，形成了極為豐富的生物鏈。稀有動植物必須保育，就是怕生態平衡遭破壞，導致環境惡化，影響人類生存。

我國文化基本法，參考了聯合國的理念，規定國家應「保障與維護文化多樣性發展」；民進黨的文化政策，總是看得到「多元」二字。可見所謂「保留好文化、去掉壞文化」的概念早已過時，就像物種必須豐富多彩一樣，文化也應該海納百川，才能激發活潑有趣的創意。

最近媒體報導，金曲獎已經沒什麼人關心了，相較於早期守著電視機等候揭曉的熱絡，如今連獲獎者的名字都覺得陌生，更別說入圍者了。流行音樂是台灣文化產業的最強項，為何具代表性的獎竟變得如此冷清？頗值得警惕與檢討。有的網友戲稱該獎已經變成「綠曲獎」，符合政治正確的才有分。難道這就是當權者在影視音產業「打掉雜質」之後的結果嗎？