賴清德「雜質說」游淑慧：不僅針對在野 連黨內也不放過

賴清德總統日前表態支持罷免在野黨，並且團結十講也爆出「雜質說」等爭議。國民黨議員游淑慧今質疑，賴清德總統的民主是民進黨作主，打掉雜質是消滅異議者？

游淑慧說，賴清德總統從去年就任至今，他的打掉雜質不僅針對在野黨，連民進黨內也不放過。只要跟他過去聲音不一樣的、有恩怨情仇的，一個個都被清算。

游問，實在不清楚身為總統的賴清德，為什麼心裡有這麼大的仇恨值？打掉雜質、消滅異議者，到最後不是獨裁是什麼？有哪個民主國家會認為，要透過選舉、罷免，一直選、一直搞，搞到國家只剩下一種聲音。

游淑慧認為，更好的民主應該是尊重多元、包容少數，有權力的人應該要自制，但賴清德更好的民主，卻是民進黨做主，所以他才有打掉雜質的想法。

游說，捍衛主權是我們與生俱來的責任和義務，不需要透過打掉雜質的方式，甚至國家要抓共匪和匪諜，她都很認同，但民進黨內自己先找乾淨好不好？尤其這次副總統蕭美琴出訪捷克事件，到底是誰洩漏？在野黨沒有一位知道蕭美琴曾密訪捷克，那知道的會是誰？是民進黨府院黨與外交人員，那是誰洩密的？大陸很可惡，可是洩密者更可惡。