雜質說、制憲論…府偷刪文！黃國昌質疑 賴幕僚出問題

賴清德總統前天演說提及一九四六年制憲歷史，被指出史實錯誤，總統府新聞稿則未見「台灣沒有制憲代表」關鍵字句。國民黨昨批評，賴總統講錯話不道歉更正，總統府還偷刪文裝沒事。民眾黨主席黃國昌說，連綠營都看不下去，不敢想像賴總統幕僚出了什麼問題。

國民黨主席朱立倫昨晚到桃園龜山替藍委牛煦庭站台，朱痛批，賴清德總統發動「歷史上最大的一次民主恥辱」，根本是最爛總統，他呼籲民眾七二六出門投票反對罷免。

台北市長蔣萬安昨直言，「中華民國總統更不應抹煞中華民國歷史」。新北市長侯友宜也質疑賴將「青鳥」視為唯一民意，導致政治鬥爭凌駕民眾期待與生活之上。

台中市長盧秀燕昨晚出席全國地方議會議長副議長聯誼座談會受訪表示，近日民調顯示，百分之六十七點五民眾希望總統開講經濟議題；她再次建議總統，當前台灣面臨的國際經濟局勢充滿挑戰，今年將是台灣經濟非常艱鉅的一年，若有時間開講，應回應民意，針對民生、經濟議題開講，例如匯率波動、出口不利、關稅，甚至可能有石油、天然氣等能源供應問題，現在有國家在發生戰爭，我們國家的準備方案是什麼？總統應提出解決方案，以安民心。

國民黨文傳會主委林寬裕指出，賴總統不僅錯亂事實、錯換觀念，甚至推翻大家理解的國語文常識，搞得全民非常錯亂；賴總統批評藍白「毀憲亂政」，請問賴總統是否認同憲法的根本基石，是中華民國由孫中山所創立，創立時的依據是三民主義？

黃國昌批評，賴總統的演說顯現他對憲法的理解跟詮釋錯得一塌糊塗，完全凸顯一人想專制獨裁，不僅當國家元首，還要當大法官，甚至想要自居為太上皇。國民黨發言人楊智伃質疑，賴總統先前講出「雜質說」，總統府新聞稿竟事後刪文，前天說「制憲沒台灣人」也被刪除，講錯話不道歉更正，反而偷偷刪文裝沒事，連對歷史都不誠實，人民要如何信任？