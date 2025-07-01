賴談五權憲法 綠也有不滿！林濁水稱解方是憲政改革

賴清德總統啟動「團結國家十講」，綠營出現不同聲音。民進黨前立委林濁水從民調結果分析，民眾憂心大罷免弊多於利，賴總統卻發表演講大談五權憲法，反對國會建立正常民主國家的國會調查聽證制度，「這種和多數民意對立到底的作法，是推動大罷免的明智策略嗎？一年多累積下來的穩定民意，總統認為可在未來不到一個月加以推翻？」

林濁水說，大罷免已經成為政治發展的必然趨勢，因為總統沒有法案的否決權，也無法主動解散國會重新選舉，況且就算倒閣成功，總統仍可任命行政院長，藍白多數結構不變，僵局依然無解，因此大罷免只是階段性緊急手段，真正的解決方案必須是徹底的憲政改革。

被視為親綠的時事評論員溫朗東更認為，團結十講是嚴重的戰略錯誤，應該盡速調整喊停，賴總統親上火線是背負公民團體的期待，然而對反共護台大罷免並沒有幫助，否則也理應聚焦在具體內政，此時非理念溝通的良機。

賴總統前天以「憲政體制」為題發表團結第三講，提及中華民國當初制憲，包括五五憲草或一九四六年通過的中華民國憲法，「台灣沒有派員參加」，溫朗東前晚在臉書發文表示，「賴總統的團結十講是嚴重的戰略錯誤，宜盡速調整、喊停。」