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打臉賴清德！連勝文引文獻 詳列台灣代表制憲行程

聯合報／ 本報記者鄭媁／專訪
一九四六年底，台灣省第一屆制憲國大代表團在南京國民大會堂前合影。圖／翻攝鐘翔宇Ｘ
一九四六年底，台灣省第一屆制憲國大代表團在南京國民大會堂前合影。圖／翻攝鐘翔宇Ｘ

賴清德總統日前提到「中華民國憲法制定時，台灣沒有派員參加」，挨批是悖離史實。國民黨副主席連勝文的祖父連震東，當年正是台灣省制憲國大代表。連勝文昨接受本報專訪時表示，賴總統把自己的夢境和真實歷史混淆在一起，不只為了搞大惡罷，終極目標是要實現淨化工程，切斷兩岸歷史。

連勝文提供台灣省文獻委員會編印的「連震東年譜初稿」，當中記載連震東等本省國大代表一九四六年十一月前往南京參與制憲過程。連勝文說，爺爺擔任制憲國大代表時，與幾位本省籍國大代表交情深厚，他小時候對幾位前輩還有印象。

一九四六年十月卅一日，台灣省參議會選舉「本省制憲國民大會代表」，當選人名單包括獲得廿二票的台北市代表連震東等十七人，以及其餘十七名候補代表。同年十一月七日，台灣省全體國民大會代表搭機飛抵上海，隔兩天搭乘火車前往南京報到。

內政部前部長連震東（右二）曾擔任台灣省制憲國大代表，並於民國卅六年當選首屆國民大會代表。圖／連勝文辦公室提供
內政部前部長連震東（右二）曾擔任台灣省制憲國大代表，並於民國卅六年當選首屆國民大會代表。圖／連勝文辦公室提供

據記載，至離京止，台灣省國大全員住在華僑招待所，「招待殷勤，警戒森嚴，禮節周到」。十五日，國民大會開幕宣誓，出席代表有一千三百五十五人。

經四次預備會議，十一月廿三日，立法院通過中華民國憲法草案。國民大會召開正式會議，國民政府主席蔣中正親向國民大會主席胡適提交中華民國憲法草案，交付大會進行廣泛討論。蔣中正也即席報告憲法草案制定的經過。國大代表孫科以立法院長身分報告審查憲法草案、修正內容經過，「皆深獲各黨派代表之讚揚。」

十二月六日，國大共分八個審查委員會，開始針對憲法舉行分組審查會議。十一日，台灣省國民大會代表集會討論憲法草案及台灣興革等問題，歷經十多次會議，於廿一日開始二讀會。期間，台灣省國大代表黃國書曾復電台灣省參議會，表達已向當局建議「以台灣省為憲政實驗省，憲法公布後即於台省儘先實施，以資促進憲政」。

歷經六次的二讀會，十二月廿五日，國民大會第廿次會議，三讀通過憲法全文，決定憲法實施日期，並舉行閉幕典禮。隔天，台灣省全體國大代表離京赴滬，遊覽上海、杭州數日後，於卅一日搭機返回台北。隔年元旦，國民政府公布中華民國憲法。

連勝文表示，賴總統把自己的夢境和真實歷史混淆在一起，事實上當年就是有十數名台灣代表赴陸參與制憲，民進黨要硬拗說不是普選產生，但當時在戰後一年才陸續交接，省民名冊等都還沒整理，要馬上實行普選是不可能的事情。

連勝文批評，賴清德根本不是「團結國家十講」，是「鬥爭大亂講」，不只為了搞大惡罷，達成全面掌控政經資源、摧毀監督與制衡的力量，終極目標是要實現淨化工程，把中華民國和台灣的歷史臍帶切斷，因此畢其功於一役要遂行他的台獨大業。

黃國書 連勝文 賴清德 團結國家十講 中華民國憲法

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